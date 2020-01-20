Разногласия по Идлибу не испортят отношения с Россией, заявил Эрдоган

"Нас связывают с Россией немного иные отношения. Их можно назвать стратегическими, и они дают нам особую связь с Россией, не классическую. Сейчас эта стратегическая связь укрепляет наши отношения. Я даже не рассматриваю ситуацию, что здесь могут быть проблемы", - добавил турецкий лидер.