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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-20T17:06+0300
https://ria.ru/20200120/1563642120.html
Разногласия по Идлибу не испортят отношения с Россией, заявил Эрдоган
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РИА Новости

Разногласия по Идлибу не испортят отношения с Россией, заявил Эрдоган

17:06 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Разные позиции Турции и РФ по сирийскому Идлибу не повлияют на их отношения, которые стали стратегическими, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Президент Турции отметил, что затронул тему Идлиба в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах в Берлине. "Мы рассказали ему о ситуации. Он предложил продолжить обсуждение этой темы нашим коллегам по МИД, минобороны, разведке. Они (РФ) считают террористами тех, кого мы называем "умеренной оппозицией", - сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь с конференции по Ливии в Берлине. Его цитирует телеканал A Haber.
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"Нас связывают с Россией немного иные отношения. Их можно назвать стратегическими, и они дают нам особую связь с Россией, не классическую. Сейчас эта стратегическая связь укрепляет наши отношения. Я даже не рассматриваю ситуацию, что здесь могут быть проблемы", - добавил турецкий лидер.
Как ранее заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, где с 2011 года продолжается конфликт, генерал-майор Юрий Боренков, основную ответственность за обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии несут боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (другое название "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, ХТШ*), в которой не менее 20 тысяч боевиков.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииКонференция по Ливии в БерлинеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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