Путин внес поправку об ограничении полномочий президента двумя сроками

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков, говорится законопроекте о поправке в Конституцию РФ, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.
"Статью 81 изложить в следующей редакции:... "Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании... Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков", - говорится в тексте законопроекта.