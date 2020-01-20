Путин внес поправку об ограничении полномочий президента двумя сроками

"Статью 81 изложить в следующей редакции:... "Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании... Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков", - говорится в тексте законопроекта.