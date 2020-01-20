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Путин внес поправку об ограничении полномочий президента двумя сроками
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РИА Новости

Путин внес поправку об ограничении полномочий президента двумя сроками

16:57 20.01.2020 (обновлено: 17:12 20.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания Совета безопасности РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков, говорится законопроекте о поправке в Конституцию РФ, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.
"Статью 81 изложить в следующей редакции:... "Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании... Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков", - говорится в тексте законопроекта.
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Госдума РФКонституция РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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