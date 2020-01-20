В Твери строят вторую школу на 1200 мест

Учебное заведение строят в рамках реализации национального проекта "Образование". Новая школа будет построена по тому же проекту, что и Центр образования в микрорайоне "Брусилово".

В пресс-службе напомнили, что в новой школе в "Брусилово" обучение проходит в одну смену. В здании оборудованы два бассейна, два спортивных зала, есть собственная футбольная площадка, медицинский блок, библиотека, киноконцертный зал, медиазона, пространство для коллективной работы. Все помещения доступны для маломобильных людей, предусмотрены пандусы, лифт. Серьезное внимание уделено безопасности учеников. Установлены системы видеонаблюдения и громкой связи, охранная и пожарная сигнализации.