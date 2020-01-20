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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-01-20T16:41+0300
https://ria.ru/20200120/1563640624.html
В Твери строят вторую школу на 1200 мест
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РИА Новости

В Твери строят вторую школу на 1200 мест

16:41 20.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМост через реку Волга в городе Твери
Мост через реку Волга в городе Твери
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 20 янв – РИА Новости. Строители приступили к возведению в микрорайоне "Радужный" Твери школы на 1224 места, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Учебное заведение строят в рамках реализации национального проекта "Образование". Новая школа будет построена по тому же проекту, что и Центр образования в микрорайоне "Брусилово".
"Благодаря национальным проектам у нас появилась возможность каждый год открывать несколько объектов школьного и дошкольного образования. Планируем в ближайшие несколько лет построить еще ряд школ", - сказал губернатор области Игорь Руденя.
В пресс-службе напомнили, что в новой школе в "Брусилово" обучение проходит в одну смену. В здании оборудованы два бассейна, два спортивных зала, есть собственная футбольная площадка, медицинский блок, библиотека, киноконцертный зал, медиазона, пространство для коллективной работы. Все помещения доступны для маломобильных людей, предусмотрены пандусы, лифт. Серьезное внимание уделено безопасности учеников. Установлены системы видеонаблюдения и громкой связи, охранная и пожарная сигнализации.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Тверская областьИгорь РуденяТверь
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