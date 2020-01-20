У кандидата на пост генпрокурора сильный характер, заявил Клишас

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Замруководителя Следственного комитета Игорь Краснов, чья кандидатура была предложена на должность генпрокурора РФ, обладает необходимым для этой работы опытом, знаниями и волевым характером, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Знаком с ним лично. Безусловно, у него есть и опыт, и необходимые знания, и сильный волевой характер.
Вчера, 13:52Биография Игоря Краснова
В понедельник днем Кремль объявил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генпрокурора, занимавший которую Юрий Чайка переходит на другую работу. Представление главы государства в Совете Федерации рассмотрят во вторник.