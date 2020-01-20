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У кандидата на пост генпрокурора сильный характер, заявил Клишас
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РИА Новости

У кандидата на пост генпрокурора сильный характер, заявил Клишас

16:36 20.01.2020
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкИгорь Краснов
Игорь Краснов
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Замруководителя Следственного комитета Игорь Краснов, чья кандидатура была предложена на должность генпрокурора РФ, обладает необходимым для этой работы опытом, знаниями и волевым характером, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Знаком с ним лично. Безусловно, у него есть и опыт, и необходимые знания, и сильный волевой характер.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Андрей Клишас
председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательств
Игорь Краснов
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В понедельник днем Кремль объявил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генпрокурора, занимавший которую Юрий Чайка переходит на другую работу. Представление главы государства в Совете Федерации рассмотрят во вторник.
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Отставка генпрокурора Юрия ЧайкиИгорь КрасновАндрей КлишасСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФРоссияПолитика
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