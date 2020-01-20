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В Самарской области начали проверку после угона автомобиля с ребенком
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РИА Новости

В Самарской области начали проверку после угона автомобиля с ребенком

16:35 20.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
САМАРА, 20 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту угона в городе Кинель Самарской области автомобиля, в котором находился четырехлетний мальчик, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Ранее полиция сообщила, что в понедельник утром возле одного из домов по улице Ульяновской в городе Кинель Самарской области неизвестный угнал автомобиль ВАЗ-2110. Позже, по информации ГУМВД, злоумышленник обнаружил, что в салоне машины находится четырехлетний мальчик, и высадил ребенка возле одного из продуктовых магазинов. Сотрудники магазина обратились к полицейским, которые передали ребенка родителям. По информации ГУМВД, противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.
По данным СУСК, заведенный автомобиль вместе со своим четырехлетним сыном около здания школы оставила жительница Кинеля, которая со старшим сыном ушла в учебное заведение. Кроме того, по информации следователей, женщина оставила в машине ключи и документы. Вернувшись назад, она не нашла свой автомобиль.
"По данному факту следственным отделом по городу Кинель начата доследственная проверка… После проведения комплекса проверочных мероприятий, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в настоящее время изучаются видеозаписи с камер наблюдения, устанавливается личность мужчины, угнавшего автомобиль. Отмечается также, что было проведено судебно-медицинское освидетельствование, по результатам которого каких-либо телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено.
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Следственный комитет РФСамарская областьПроисшествия
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