В Самарской области начали проверку после угона автомобиля с ребенком

САМАРА, 20 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту угона в городе Кинель Следователи начали проверку по факту угона в городе Кинель Самарской области автомобиля, в котором находился четырехлетний мальчик, сообщает пресс-служба СУСК по региону.

Ранее полиция сообщила, что в понедельник утром возле одного из домов по улице Ульяновской в городе Кинель Самарской области неизвестный угнал автомобиль ВАЗ-2110. Позже, по информации ГУМВД, злоумышленник обнаружил, что в салоне машины находится четырехлетний мальчик, и высадил ребенка возле одного из продуктовых магазинов. Сотрудники магазина обратились к полицейским, которые передали ребенка родителям. По информации ГУМВД, противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.

По данным СУСК, заведенный автомобиль вместе со своим четырехлетним сыном около здания школы оставила жительница Кинеля, которая со старшим сыном ушла в учебное заведение. Кроме того, по информации следователей, женщина оставила в машине ключи и документы. Вернувшись назад, она не нашла свой автомобиль.

"По данному факту следственным отделом по городу Кинель начата доследственная проверка… После проведения комплекса проверочных мероприятий, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.