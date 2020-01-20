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Дети из затопленного отеля в Перми собирались на осмотр в больницу
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РИА Новости

Дети из затопленного отеля в Перми собирались на осмотр в больницу

16:35 20.01.2020 (обновлено: 18:19 20.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы у мини-отеля "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
Сотрудники спасательной службы у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудники спасательной службы у мини-отеля "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
УФА, 20 янв — РИА Новости. Два ребенка, один из которых погиб в результате прорыва трубопровода отопления в отеле Перми, приехали в город, чтобы попасть на консультацию к врачу краевой детской больницы, сообщили РИА Новости в Минздраве Пермского края.
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской Армии в Перми произошел в ночь на 20 января. По информации Минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы, еще трое пострадавших отказались от госпитализации. На месте работают следователи, а также экстренные службы.
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
Вчера, 09:57
Среди погибших при прорыве трубы в пермском отеле оказался ребенок
"Известно, что дети, оказавшиеся постояльцами отеля, приехали в Пермь на консультацию врачей краевой детской клинической больницы", — сообщили агентству в Минздраве региона.
Источник РИА Новости в департаменте здравоохранения края сообщил, что погибшая девочка должна была проконсультироваться у эндокринолога, спасшийся ребенок — у онколога.
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ЧП с прорывом трубы в пермском отелеПермьПроисшествия
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