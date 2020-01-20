Дети из затопленного отеля в Перми собирались на осмотр в больницу

Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской Армии в Перми произошел в ночь на 20 января. По информации Минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы, еще трое пострадавших отказались от госпитализации. На месте работают следователи, а также экстренные службы.