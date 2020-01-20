Дети из затопленного отеля в Перми собирались на осмотр в больницу

УФА, 20 янв — РИА Новости. Два ребенка, один из которых погиб в результате прорыва трубопровода отопления в отеле Перми, приехали в город, чтобы попасть на консультацию к врачу краевой детской больницы, сообщили РИА Новости в Минздраве Пермского края.
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской Армии в Перми произошел в ночь на 20 января. По информации Минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы, еще трое пострадавших отказались от госпитализации. На месте работают следователи, а также экстренные службы.
"Известно, что дети, оказавшиеся постояльцами отеля, приехали в Пермь на консультацию врачей краевой детской клинической больницы", — сообщили агентству в Минздраве региона.
Источник РИА Новости в департаменте здравоохранения края сообщил, что погибшая девочка должна была проконсультироваться у эндокринолога, спасшийся ребенок — у онколога.