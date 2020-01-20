В МИД сожалеют, что США не меняют позицию по своему присутствию в САР

"Законное правительство в Дамаске США на территорию Сирийской Арабской Республики не приглашало, решения СБ ООН, в качестве единственного органа, который мог бы это легитимизировать, как не было, так и нет. Поэтому все, что США осуществляют на территории Сирии с точки зрения военного присутствия - это незаконно", - сказал Рябков журналистам.

"Мы это отмечаем в контактах с американцами, но, к сожалению, их линия остаётся прежней. Мы не видим, каким образом такого рода присутствие может помочь стабилизировать ситуацию. Хотели бы надеяться, что США в конечном итоге воспримут те импульсы, которые поступают от нас, которые поступают из Дамаска и реализуют ранее заявленное на высшем уровне США намерение свернуть военное присутствие на территории Сирийской Арабской Республики", - добавил он.