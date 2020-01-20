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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-20T16:33+0300
https://ria.ru/20200120/1563639808.html
В МИД сожалеют, что США не меняют позицию по своему присутствию в САР
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РИА Новости

В МИД сожалеют, что США не меняют позицию по своему присутствию в САР

16:33 20.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва сожалеет, что США не меняют свою позицию по поводу своего противоправного военного присутствия в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Законное правительство в Дамаске США на территорию Сирийской Арабской Республики не приглашало, решения СБ ООН, в качестве единственного органа, который мог бы это легитимизировать, как не было, так и нет. Поэтому все, что США осуществляют на территории Сирии с точки зрения военного присутствия - это незаконно", - сказал Рябков журналистам.
"Мы это отмечаем в контактах с американцами, но, к сожалению, их линия остаётся прежней. Мы не видим, каким образом такого рода присутствие может помочь стабилизировать ситуацию. Хотели бы надеяться, что США в конечном итоге воспримут те импульсы, которые поступают от нас, которые поступают из Дамаска и реализуют ранее заявленное на высшем уровне США намерение свернуть военное присутствие на территории Сирийской Арабской Республики", - добавил он.
Боевики террористической организации Джебхат ан-Нусра (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Идлиб, Сирия
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Война в СирииМИД РФСергей РябковСирияСШАВ мире
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