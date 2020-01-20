МВФ сохранил прогноз по росту ВВП России в 2020 году на 1,9%

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз по росту экономики России в 2020 году на уровне 1,9%, в будущем году ожидает ускорения роста до 2%, следует из январского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO) Update.

Согласно документу, прогноз не изменился по сравнению с октябрьскими ожиданиями МВФ.

Глава постоянного представительства МВФ в России Аннет Киобе в декабре минувшего года говорила, что фонд ожидает улучшения прогноза по росту ВВП России в 2020 году за счет роста внутреннего спроса, эффекта от реализации нацпроектов и дальнейшего снижения ключевой ставки Центрального банка.

Среди позитивных факторов для мирового роста экономисты фонда в новом докладе называют улучшение настроений на рынках благодаря первым признакам того, что уровень активности в обрабатывающей промышленности и мировой торговле преодолевает свою нижнюю точку спада, в периодически поступающих положительных новостях о торговых переговорах между США и Китаем и в уменьшении опасностей "брексита" без достижения договоренности.