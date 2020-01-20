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МВФ сохранил прогноз по росту ВВП России в 2020 году на 1,9%
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РИА Новости

МВФ сохранил прогноз по росту ВВП России в 2020 году на 1,9%

16:30 20.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз по росту экономики России в 2020 году на уровне 1,9%, в будущем году ожидает ускорения роста до 2%, следует из январского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO) Update.
Согласно документу, прогноз не изменился по сравнению с октябрьскими ожиданиями МВФ.
Глава постоянного представительства МВФ в России Аннет Киобе в декабре минувшего года говорила, что фонд ожидает улучшения прогноза по росту ВВП России в 2020 году за счет роста внутреннего спроса, эффекта от реализации нацпроектов и дальнейшего снижения ключевой ставки Центрального банка.
Среди позитивных факторов для мирового роста экономисты фонда в новом докладе называют улучшение настроений на рынках благодаря первым признакам того, что уровень активности в обрабатывающей промышленности и мировой торговле преодолевает свою нижнюю точку спада, в периодически поступающих положительных новостях о торговых переговорах между США и Китаем и в уменьшении опасностей "брексита" без достижения договоренности.
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18 января, 09:30
Рейтинговое агентство S&P предрекло России рост ВВП почти до 2%
Базовый прогноз Минэкономразвития на 2020 год предполагает рост экономики РФ на 1,7%, целевой - на 2%. По итогам послания Федеральному собранию министерство сообщило, что пакет социальных инициатив президента РФ Владимира Путина ускорит рост ВВП России в 2020 году на 0,3 процентного пункта.
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