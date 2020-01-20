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В Индии задержали россиянина с более чем килограммом гашиша
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РИА Новости

В Индии задержали россиянина с более чем килограммом гашиша

16:26 20.01.2020 (обновлено: 16:37 20.01.2020)
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© Flickr / Premshree PillaiПолицейский в Индии
Полицейский в Индии
© Flickr / Premshree Pillai
Полицейский в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 янв – РИА Новости. Российский турист задержан в индийском штате Химачал-Прадеш с 1,26 килограммами чараса (смолки конопли), сообщает телеканал Republiс.
Смолка конопли занесена в список IV Единой конвенции ООН о наркотических средствах 1961 года, то есть признана особо опасным средством. В России чарас считается разновидностью гашиша.
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14 января, 14:26
В Белоруссии россиянина осудили за провоз наркотиков через границу
Полиция задержала 38-летнего россиянина Вячеслава Игнатьева после того, как на контрольно-пропускном пункте в его вещах было обнаружено 1,263 килограмма наркотика.
Россиянин путешествовал из города Куллу в Дели на частном автобусе, добавили в полиции.
Расследование дела продолжается.
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