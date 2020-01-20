В Индии задержали россиянина с более чем килограммом гашиша

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 янв – РИА Новости. Российский турист задержан в индийском штате Химачал-Прадеш с 1,26 килограммами чараса (смолки конопли), сообщает телеканал Российский турист задержан в индийском штате Химачал-Прадеш с 1,26 килограммами чараса (смолки конопли), сообщает телеканал Republiс

Смолка конопли занесена в список IV Единой конвенции ООН о наркотических средствах 1961 года, то есть признана особо опасным средством. В России чарас считается разновидностью гашиша.

Полиция задержала 38-летнего россиянина Вячеслава Игнатьева после того, как на контрольно-пропускном пункте в его вещах было обнаружено 1,263 килограмма наркотика.

Россиянин путешествовал из города Куллу в Дели на частном автобусе, добавили в полиции.