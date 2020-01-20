Рябков прокомментировал заявления Ирана о сотрудничестве с МАГАТЭ

"Мысли о том, что объемы сотрудничества с МАГАТЭ могут быть сокращены, периодически озвучиваются представителями в Иране. Мы не считаем, что это верный путь", - сказал Рябков журналистам.

"Мы думаем, что в интересах иранской стороны как раз сохранить в полном объеме полное сотрудничество с МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола к соглашению о гарантиях. Это обеспечит прочность позиций Ирана в диалоге с международным сообществом", - отметил замглавы МИД РФ.