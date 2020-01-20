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Рябков прокомментировал заявления Ирана о сотрудничестве с МАГАТЭ
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РИА Новости

Рябков прокомментировал заявления Ирана о сотрудничестве с МАГАТЭ

16:22 20.01.2020 (обновлено: 16:27 20.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Иран периодически говорит о сокращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, Москва считает, что сохранение сотрудничества с МАГАТЭ в интересах Тегерана, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мысли о том, что объемы сотрудничества с МАГАТЭ могут быть сокращены, периодически озвучиваются представителями в Иране. Мы не считаем, что это верный путь", - сказал Рябков журналистам.
"Мы думаем, что в интересах иранской стороны как раз сохранить в полном объеме полное сотрудничество с МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола к соглашению о гарантиях. Это обеспечит прочность позиций Ирана в диалоге с международным сообществом", - отметил замглавы МИД РФ.
Председатель Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Али Лариджани
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