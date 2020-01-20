Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Дело прекращено, артистку освобождают от уголовной ответственности.
Перед судом выступил дознаватель, указав, что Бочкарева загладила вину "путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского".
Сама Бочкарева лишь коротко отметила, что полностью признает вину. Из озвученных материалов стало известно, что, помимо прочего, при задержании у актрисы изъяли сторублевую купюру со следами наркотического вещества.
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Бочкареву задержали в конце сентября прошлого года, при себе у исполнительницы одной из главных ролей в сериале "Счастливы вместе" был кокаин. Через некоторое время помощница актрисы заявляла, что в СМИ пишут ложь и артистку никто не задерживал, а сама Бочкарева утверждала, что у нее все хорошо и она находится дома. Впоследствии, однако, выяснилось — инцидент все-таки был.
Уголовное дело расследовали по самой мягкой, первой части статьи о незаконном обороте наркотиков. Она предполагает до трех лет колонии.
До этого мировой суд лишил Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на опьянение.
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