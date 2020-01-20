Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

Бочкареву задержали в конце сентября прошлого года, при себе у исполнительницы одной из главных ролей в сериале "Счастливы вместе" был кокаин. Через некоторое время помощница актрисы заявляла, что в СМИ пишут ложь и артистку никто не задерживал, а сама Бочкарева утверждала, что у нее все хорошо и она находится дома. Впоследствии, однако, выяснилось — инцидент все-таки был.