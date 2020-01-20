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Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении наркотиков
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РИА Новости

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении наркотиков

15:50 20.01.2020 (обновлено: 16:30 20.01.2020)
12638
© РИА Новости / Илья ПиталевАктриса Наталья Бочкарева выходит из зала судебных заседаний в Преображенском суде Москвы. 20 января 2020
Актриса Наталья Бочкарева выходит из зала судебных заседаний в Преображенском суде Москвы. 20 января 2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Актриса Наталья Бочкарева выходит из зала судебных заседаний в Преображенском суде Москвы. 20 января 2020
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева полностью признала вину в хранении наркотиков, ранее ее задержали в Москве с кокаином, передает корреспондент РИА Новости из зала Преображенского суда Москвы.
"Да, вину признаю полностью", — заявила Бочкарева.
До Бочкаревой перед судом выступил дознаватель, который поддержал собственное ходатайство и указал, что Бочкарева загладила вину "путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского".
Прокурор тоже не возражает против судебного штрафа — для России это относительно новый вид наказания, заключающийся в денежном взыскании, при котором человек не получает судимость.
Актриса Наталья Бочкарева
23 декабря 2019, 10:00
Продюсер высказался по поводу скандала Бочкаревой с наркотиками
Правоохранители задержали Бочкареву в конце сентября прошлого года, при себе у исполнительницы одной из главных ролей в сериале "Счастливы вместе" был кокаин. Через некоторое время помощница актрисы заявляла, что в СМИ пишут ложь и артистку никто не задерживал, а сама Бочкарева утверждала, что у нее все хорошо и она находится дома. Впоследствии, однако, выяснилось, что инцидент все-таки был.
Уголовное дело расследовали по самой мягкой, первой, части статьи о незаконном обороте наркотиков. Она предполагает до трех лет колонии.
До этого мировой суд лишил Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на опьянение.
151320681
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Наталья БочкареваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А сколько возмущения было от неё - оклеветали, она чиста и так далее. Могла бы промолчать просто. наказание ужасное, за хранение наркотиков штраф....... Кто же за неё заступается?. За наркоту в любом виде должен быть реальный срок и не маленький. А тут штраф.......
20 января, 15:55
Стас Титов
2410001
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