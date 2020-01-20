Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении наркотиков

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева полностью признала вину в хранении наркотиков, ранее ее задержали в Москве с кокаином, передает корреспондент РИА Новости из зала Преображенского суда Москвы.
"Да, вину признаю полностью", — заявила Бочкарева.
До Бочкаревой перед судом выступил дознаватель, который поддержал собственное ходатайство и указал, что Бочкарева загладила вину "путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского".
Прокурор тоже не возражает против судебного штрафа — для России это относительно новый вид наказания, заключающийся в денежном взыскании, при котором человек не получает судимость.
23 декабря 2019, 10:00Продюсер высказался по поводу скандала Бочкаревой с наркотиками
Правоохранители задержали Бочкареву в конце сентября прошлого года, при себе у исполнительницы одной из главных ролей в сериале "Счастливы вместе" был кокаин. Через некоторое время помощница актрисы заявляла, что в СМИ пишут ложь и артистку никто не задерживал, а сама Бочкарева утверждала, что у нее все хорошо и она находится дома. Впоследствии, однако, выяснилось, что инцидент все-таки был.
Уголовное дело расследовали по самой мягкой, первой, части статьи о незаконном обороте наркотиков. Она предполагает до трех лет колонии.
До этого мировой суд лишил Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на опьянение.