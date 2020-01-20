Рябков не исключил неформальную встречу БРИКС 9 мая в Москве

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможность неформальной встречи лидеров стран БРИКС в Москве 9 мая 2020 года.
"Сами торжественные мероприятия – это, конечно, главное, в этом нет никаких сомнений. Если вся пятерка лидеров в этот день будет в Москве, я не исключаю разговора на уровне лидеров, но понятно, что времени для встречи, даже неформальной, практически не будет. Мы исходим из того, что неформальная встреча в графике – на ноябрь", - сказал Рябков на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
Председательство в БРИКС к России перешло 1 января 2020 года. Саммит БРИКС состоится 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге. Неформальный саммит БРИКС пройдет на полях встречи "большой двадцатки" в Эр-Рияде в ноябре 2020 года.
БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. Термин-акроним БРИК был предложен в 2001 году Джимом О`Ниллом (Jim O`Neill), руководителем отдела глобальных экономических исследований американской финансово-инвестиционной компании Goldman Sachs, для обозначения четырех экономик мира с наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая. В связи с присоединением к БРИК ЮАР в декабре 2010 года группа стала носить название БРИКС (BRICS).