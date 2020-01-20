Рябков не исключил неформальную встречу БРИКС 9 мая в Москве

"Сами торжественные мероприятия – это, конечно, главное, в этом нет никаких сомнений. Если вся пятерка лидеров в этот день будет в Москве, я не исключаю разговора на уровне лидеров, но понятно, что времени для встречи, даже неформальной, практически не будет. Мы исходим из того, что неформальная встреча в графике – на ноябрь", - сказал Рябков на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".