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СМИ: число погибших от непогоды в Испании увеличилось до трех человек
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РИА Новости

СМИ: число погибших от непогоды в Испании увеличилось до трех человек

16:13 20.01.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
МАДРИД, 20 янв – РИА Новости. Число жертв холодного фронта в Испании достигло трех человек.
Еще одной жертвой стихии стал 63-летний мадридец, погибший в муниципалитете Педро-Бернардо (провинция Авила, автономное сообщество Кастилия и Леон), сообщает 20 minutos. Его тело с травмой головы было найдено на огороде, причиной смерти стало падение из-за ветра черепицы с крыши.
Ранее сообщалось о двух погибших. Первой жертвой стал мужчина, которого в Астурии на дороге сбил фургон, водитель не справился с управлением из-за снегопада. В муниципалитете Гандия (Валенсия) от холода погибла женщина, ночевавшая на улице.
В понедельник в девяти испанских провинциях введен красный уровень опасности. Предупреждения в связи со сложными метеорологическими условиями действуют более чем в тридцати провинциях страны – в связи с ветрами, снегопадом или высокими волнами.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
23 декабря 2019, 12:52
МИД предупредил россиян о непогоде в Греции и Италии
Движение транспорта на ряде дорог закрыто или ограничено, не работают несколько портов и аэропорт Аликанте, около 20 тысяч человек остались без электричества в автономном сообществе Валенсия, в ряде муниципалитетов закрыты школы.
Улучшение погоды ожидается в среду.
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