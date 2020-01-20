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2020-01-20T16:08+0300
https://ria.ru/20200120/1563637901.html
Гассан Саламе сообщил о подготовке встречи ливийской военной комиссии
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РИА Новости

Гассан Саламе сообщил о подготовке встречи ливийской военной комиссии

16:08 20.01.2020
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© REUTERS / Ismail ZitounyАкция протеста с требованием прекратить наступление Халифы Хафтара на Триполи, Ливия
Акция протеста с требованием прекратить наступление Халифы Хафтара на Триполи, Ливия
© REUTERS / Ismail Zitouny
БЕРЛИН, 20 янв – РИА Новости. Первое заседание ливийской Объединенной военной комиссии 5+5 запланировано на ближайшие дни, политическая комиссия должна начать работу в конце января, заявил в интервью РИА Новости спецпосланник ООН по Ливии Гассан Саламе.
"Вчера я получил по пять имен от каждой из сторон, и созову первое заседание военной комиссии в ближайшие дни, даст Бог. Экономическая и финансовая комиссия начали работу 6 января, а политическая, даст Бог, начнет работу в конце месяца", - заявил Саламе.
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По его словам, в рамках комиссии 5+5 будут выдвинуты требования о выдворении всех иностранных боевиков из Ливии, в том числе сирийских.
Он уточнил, что политическая комиссия состоит из 13 депутатов Палаты представителей Ливии, 13 депутатов Государственного совета Ливии и нескольких "независимых" политиков, которых выбрала миссия ООН. "Они будут обсуждать политические вопросы... в том числе проект конституции и необходимых законов о выборах, а также дату выборов и, возможно, формирование единого правительства Ливии", - отметил Саламе.
Он также выразил надежду на участие Африканского союза, Лиги арабских государств и Европейского союза в качестве наблюдателей за перемирием в Ливии.
Также дипломат заявил, что надеется на визит в Москву в ближайшее время, но сейчас приоритетной задачей является контроль над работой ливийских комиссий.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта, других стран, а также ЕС и ООН. В саммите также приняли участие премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, но организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
По итогам конференции были принят документ "Практическая реализация берлинского процесса Миссией ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ)". В нем описаны особенности реализации решений по шести "корзинам", в частности, в политической сфере, в секторе экономики и финансов, в области безопасности, в вопросе соблюдения эмбарго на поставку оружия Ливии, и в сфере международного гуманитарного права и прав человека.
В документе сказано, что первый шаг в сфере безопасности предполагает создание Объединенной военной комиссии 5+5, "состоящей из регулярных сотрудников армии и/или полиции под эгидой ООН".
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Конференция по Ливии в БерлинеГассан СаламеЛивияБерлин (город)В мире
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