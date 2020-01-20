Прорвавшийся рядом с пермским отелем теплопровод ранее был "бесхозным"

"Данный теплопровод до декабря 2019 года являлся бесхозным. Компании департаментом имущественных отношений администрации Перми он был передан на обслуживание только в конце 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают ремонтно-восстановительные бригады "Пермской сетевой компании". "Ведутся работы по устранению последствий нештатной ситуации. Создана специальная комиссия, которая разбирается в причинах инцидента. В частности, предстоит выяснить, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода, и почему был закрыт эвакуационный выход", - сообщили в компании.

При этом источник РИА Новости в экстренных службах Перми сообщил, что прорыв трубопровода произошел в нескольких десятках метрах от здания отеля. "Прорыв произошел не в самом отеле, а в нескольких десятках метрах от здания. Теплопровод лежит на глубине полутора метров. Специалисты выясняют, почему вода попала в подвал, в таких ситуациях должен был сработать клапан, утечки воды не должно было быть", - сказал он.