Прорвавшийся рядом с пермским отелем теплопровод ранее был "бесхозным"

УФА, 20 янв – РИА Новости. Теплопровод, прорвавшийся ночью и затопивший отель в подвальном помещении в Перми, где погибли люди, до конца прошлого года был "бесхозным", сообщил РИА Новости представитель "Пермской сетевой компании".
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской Армии в Перми произошёл в ночь на 20 января. По данным минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы, ещё трое пострадавших отказались от госпитализации. На месте работают следователи и другие экстренные службы.
"Данный теплопровод до декабря 2019 года являлся бесхозным. Компании департаментом имущественных отношений администрации Перми он был передан на обслуживание только в конце 2019 года", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте работают ремонтно-восстановительные бригады "Пермской сетевой компании". "Ведутся работы по устранению последствий нештатной ситуации. Создана специальная комиссия, которая разбирается в причинах инцидента. В частности, предстоит выяснить, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода, и почему был закрыт эвакуационный выход", - сообщили в компании.
При этом источник РИА Новости в экстренных службах Перми сообщил, что прорыв трубопровода произошел в нескольких десятках метрах от здания отеля. "Прорыв произошел не в самом отеле, а в нескольких десятках метрах от здания. Теплопровод лежит на глубине полутора метров. Специалисты выясняют, почему вода попала в подвал, в таких ситуациях должен был сработать клапан, утечки воды не должно было быть", - сказал он.