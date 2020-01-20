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Прорвавшийся рядом с пермским отелем теплопровод ранее был "бесхозным"
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РИА Новости

Прорвавшийся рядом с пермским отелем теплопровод ранее был "бесхозным"

16:06 20.01.2020 (обновлено: 19:13 20.01.2020)
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов РФ у мини-отеля "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Сотрудники правоохранительных органов РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов РФ у мини-отеля "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
УФА, 20 янв – РИА Новости. Теплопровод, прорвавшийся ночью и затопивший отель в подвальном помещении в Перми, где погибли люди, до конца прошлого года был "бесхозным", сообщил РИА Новости представитель "Пермской сетевой компании".
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской Армии в Перми произошёл в ночь на 20 января. По данным минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы, ещё трое пострадавших отказались от госпитализации. На месте работают следователи и другие экстренные службы.

"Данный теплопровод до декабря 2019 года являлся бесхозным. Компании департаментом имущественных отношений администрации Перми он был передан на обслуживание только в конце 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают ремонтно-восстановительные бригады "Пермской сетевой компании". "Ведутся работы по устранению последствий нештатной ситуации. Создана специальная комиссия, которая разбирается в причинах инцидента. В частности, предстоит выяснить, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода, и почему был закрыт эвакуационный выход", - сообщили в компании.
Автомобиль Следственного комитета РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек. 20 января 2020
Вчера, 11:19
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При этом источник РИА Новости в экстренных службах Перми сообщил, что прорыв трубопровода произошел в нескольких десятках метрах от здания отеля. "Прорыв произошел не в самом отеле, а в нескольких десятках метрах от здания. Теплопровод лежит на глубине полутора метров. Специалисты выясняют, почему вода попала в подвал, в таких ситуациях должен был сработать клапан, утечки воды не должно было быть", - сказал он.
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ЧП с прорывом трубы в пермском отелеПермьПроисшествия
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