Эрдоган: перемирие в Ливии открывает дорогу политическому процессу

АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Перемирие в Перемирие в Ливии дает возможность для политического урегулирования, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что итоговый документ берлинской конференции по Ливии содержит положения об устойчивом прекращении огня.

"Мы приняли участие в саммите в Берлине в рамках наших усилий по политическому урегулированию в Ливии. Мы приняли декларацию из 55 пунктов. Есть дорожная карта под эгидой ООН. В случае соблюдения перемирия, к которому мы призываем вместе с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным, будет открыта возможность для политического процесса", - сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь с конференции по Ливии в Берлине. Его цитирует газета Hurriyet.