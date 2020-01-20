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Эрдоган: перемирие в Ливии открывает дорогу политическому процессу
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РИА Новости

Эрдоган: перемирие в Ливии открывает дорогу политическому процессу

16:02 20.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Перемирие в Ливии дает возможность для политического урегулирования, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что итоговый документ берлинской конференции по Ливии содержит положения об устойчивом прекращении огня.
"Мы приняли участие в саммите в Берлине в рамках наших усилий по политическому урегулированию в Ливии. Мы приняли декларацию из 55 пунктов. Есть дорожная карта под эгидой ООН. В случае соблюдения перемирия, к которому мы призываем вместе с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным, будет открыта возможность для политического процесса", - сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь с конференции по Ливии в Берлине. Его цитирует газета Hurriyet.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Вчера, 15:47
Вопрос о соглашении Турции с ПНС Ливии могут рассмотреть в ООН
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ЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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