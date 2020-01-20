Нить памяти: школьники исследуют трудовой и боевой путь ветеранов ВОВ

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Стартовал конкурс исследовательских работ для школьников "Правнуки победителей – 2020". Теперь в нем могут принять участие не только учащиеся из России, но и ребята из стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 11 до 18 лет, сообщает пресс-служба ООД "Бессмертный полк России".

Проект, девиз которого "От истории семьи – к истории страны", направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений и повышение навыков работы с архивными материалами.

"Когда мы запускали конкурс, сразу отметили необходимость привлечения внимания детей. Это та аудитория, для которой война, к сожалению, становится чем-то отдаленным, как для нас с вами Отечественная война 1812 года. Поэтому важно, чтобы они погружались в историю страны, историю своей семьи", – отметил в комментарии РИА Новости руководитель Исполкома движения Артем Хуторской.

По его словам, принимая участие в конкурсе, школьники смогут лучше узнать фронтовую историю своей семьи, а также познакомиться с потомками однополчан своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну.

"Он позволяет детям и их родителям вместе окунуться в прошлое и не забыть те суровые годы, в которые жили их предки", – подчеркнул Хуторской.

До 15 марта желающим принять участие в проекте необходимо исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам. Для этого школьники должны изучить открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье. Готовые исследования нужно прислать через специальную форму на сайте www.pravnuki-pobediteley.ru

"Мы принимаем исследовательские работы о прабабушках и прадедушках, которые в тылу или на фронте приближали День Победы. Пока ребенок не пропустит историю Великой Отечественной войны через себя, через свои эмоции, она останется для него абстрактным понятием. Поэтому так важны эмоции, важна родственная связь. Некоторые еще застали живыми прабабушек и прадедушек, пообщались с ними. А если не суждено было узнать информацию о тех годах из первых уст, то многим ее смогли передать родители. Это важная нить, нить памяти", – добавил руководитель Исполкома "Бессмертного полка России".

Авторы лучших работ будут приглашены в Москву и 9 Мая в рамках празднования 75-летия Победы пройдут в шествии "Бессмертного полка" на Красной площади. Как уточнили в пресс-службе движения, в прошлом году в конкурсе приняли участие около 10 тысяч учащихся из разных регионов России.