Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-20T15:50+0300
https://ria.ru/20200120/1563636499.html
Зеленский молча почтит память жертв Холокоста в Израиле
https://cdn22.img.ria.ru/images/156219/80/1562198018_0:0:2779:1563_1036x0_80_0_0_f7539bab9ad81dd5dfba9d5efe8fa56c.jpg
РИА Новости

Зеленский молча почтит память жертв Холокоста в Израиле

15:50 20.01.2020
583
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Times of Israel, что поедет в Израиль для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения немецкого концлагеря в Освенциме, но не выступит там с речью.
Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался ехать на Всемирный форум памяти жертв Холокоста (World Holocaust Forum) 23 января в Израиль, так как ему не предоставляют там слова. Он высказал возмущение тем, что в Израиле право выступить получат президенты других стран, в частности России, Германии, Франции, а Польши - нет. В самом Освенциме 27 января на месте бывшего немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения лагеря войсками Красной армии, Россию там будет представлять посол в Польше Сергей Андреев.
Зеленский подтвердил, что позднее на этой неделе отправится в Израиль для участия в памятных мероприятиях.
"Самое главное для каждой страны - чтить память своих жертв Холокоста. Очень важно поехать (на мероприятие – ред.), говорим ли мы (лидеры - ред.) или нет. Для меня лично не так важно, буду ли я выступать. Но так много людей, которые погибли в ходе трагедии (Холокоста - ред.), были украинскими евреями… Поэтому украинцам очень важно почтить память жертв Холокоста. И поэтому, я думаю, было бы справедливо, чтобы президент Украины выступил с речью", - заявил украинский лидер.
"Я знаю, что у израильской стороны другой формат; нас не пригласили говорить. Но в любом случае я посещу эту церемонию", - подчеркнул Зеленский.
На вопрос о том, есть ли у него надежда относительно того, что ему могут позволить выступить с речью, Зеленский заявил, что "речь идет не о надежде". "Я думаю, что я должен (выступить - ред.), но в любом случае поеду. Очень важно почтить память жертв Холокоста", - заключил президент Украины.
"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Всемирный форум памяти жертв Холокоста (World Holocaust Forum) приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками 23 января 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых пройдет в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира. Президент России Владимир Путин, приглашенный в Иерусалим президентом Израиля Реувеном Ривлином, как ожидается, не только примет участие в работе международного форума, но и будет присутствовать на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.
Мемориал Яд Вашем, посвященный жертвам Холокоста, в Иерусалиме
Вчера, 14:07Сказано в эфире
Политик оценил решение Израиля отказать Зеленскому в выступлении Израиль отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на форуме памяти жертв Холокоста. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал это решение.
3190114
Обсудить 4
Религия и мировоззрениеСергей АндреевАнджей ДудаНовости - Религия и мировоззрениеЛенинградЮНЕСКОВладимир ЗеленскийМоскваИерусалимУкраинарелигияВ миреПолитика
Рекомендуем
Владимир Вятрович
В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ оценили претензии Фанара к проведению всеправославного собора
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине
Президент Сербии ожидает встречи с Путиным на форуме памяти холокоста
Брижит Бардо во время марша за права животных в 2007 году
Брижит Бардо написала открытое письмо Макрону
Актриса Наталья Бочкарева выходит из зала судебных заседаний в Преображенском суде Москвы. 20 января 2020
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении наркотиков
Машина патрульной полиции Украины
На Украине два человека погибли при взрыве гранаты
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко посетил Госбюро расследований Украины
Сотрудники ФСБ России
Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Вопрос о соглашении Турции с ПНС Ливии могут рассмотреть в ООН
Минск
Минчанин, осквернивший памятник Пушкину, сам пришел в милицию
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Рябков прокомментировал угрозы Ирана выйти из ДНЯО
Художественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев во время пресс-конференции, посвященной проведению XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского
В Венской опере объяснили замену Гергиева на представлении
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным
Сотрудники правоохранительных органов РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Прорвавшийся рядом с пермским отелем теплопровод ранее был "бесхозным"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
Лента новостейМолния