Зеленский молча почтит память жертв Холокоста в Израиле

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Times of Israel, что поедет в Израиль для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения немецкого концлагеря в Освенциме, но не выступит там с речью.

Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался ехать на Всемирный форум памяти жертв Холокоста (World Holocaust Forum) 23 января в Израиль, так как ему не предоставляют там слова. Он высказал возмущение тем, что в Израиле право выступить получат президенты других стран, в частности России, Германии, Франции, а Польши - нет. В самом Освенциме 27 января на месте бывшего немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения лагеря войсками Красной армии, Россию там будет представлять посол в Польше Сергей Андреев.

Зеленский подтвердил, что позднее на этой неделе отправится в Израиль для участия в памятных мероприятиях.

"Самое главное для каждой страны - чтить память своих жертв Холокоста. Очень важно поехать (на мероприятие – ред.), говорим ли мы (лидеры - ред.) или нет. Для меня лично не так важно, буду ли я выступать. Но так много людей, которые погибли в ходе трагедии (Холокоста - ред.), были украинскими евреями… Поэтому украинцам очень важно почтить память жертв Холокоста. И поэтому, я думаю, было бы справедливо, чтобы президент Украины выступил с речью", - заявил украинский лидер.

"Я знаю, что у израильской стороны другой формат; нас не пригласили говорить. Но в любом случае я посещу эту церемонию", - подчеркнул Зеленский.

На вопрос о том, есть ли у него надежда относительно того, что ему могут позволить выступить с речью, Зеленский заявил, что "речь идет не о надежде". "Я думаю, что я должен (выступить - ред.), но в любом случае поеду. Очень важно почтить память жертв Холокоста", - заключил президент Украины.

"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.