Вопрос о соглашении Турции с ПНС Ливии могут рассмотреть в ООН

"Этот вопрос, скорее всего, будет рассматриваться структурами ООН, уполномоченными решать подобные задачи, в частности, Международным судом ООН", - заявил Саламе в интервью РИА Новости.

Он также сообщил, что в ходе Берлинской конференции по Ливии 19 января этот вопрос не обсуждался.

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.