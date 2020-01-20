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Вопрос о соглашении Турции с ПНС Ливии могут рассмотреть в ООН
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РИА Новости

Вопрос о соглашении Турции с ПНС Ливии могут рассмотреть в ООН

15:47 20.01.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе полагает, что вопрос о юридическом статусе соглашения о демаркации морских границ между ливийским Правительством национального согласия (ПНС) и Турцией будет рассматриваться в рамках структур ООН, уполномоченных решать подобные задачи, в первую очередь, в рамках Международного суда ООН.
"Этот вопрос, скорее всего, будет рассматриваться структурами ООН, уполномоченными решать подобные задачи, в частности, Международным судом ООН", - заявил Саламе в интервью РИА Новости.
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
13 января, 19:59
МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
Он также сообщил, что в ходе Берлинской конференции по Ливии 19 января этот вопрос не обсуждался.
В конце ноября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Файез Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. В понедельник Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Турецкий военный на фоне флага. Архивное фото
27 декабря 2019, 11:01
Эксперт: конфликт в Ливии может усилиться из-за поддержки Турции ПНС
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Обострение конфликта в ЛивииГассан СаламеПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарМеждународный суд ООНЛивияООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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