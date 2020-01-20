В Петербурге задержали предполагаемого вербовщика ИГ*

"Подозреваемый… задержан, решается вопрос об аресте и предъявлении ему обвинения, проводится ряд обысков", - говорится в релизе.

По данным пресс-службы, 32-летний мужчина в 2015 году склонил двух граждан Таджикистана к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ*.