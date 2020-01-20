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В Петербурге задержали предполагаемого вербовщика ИГ*
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РИА Новости

В Петербурге задержали предполагаемого вербовщика ИГ*

15:46 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в вербовке в ряды запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* задержан в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Подозреваемый… задержан, решается вопрос об аресте и предъявлении ему обвинения, проводится ряд обысков", - говорится в релизе.
По данным пресс-службы, 32-летний мужчина в 2015 году склонил двух граждан Таджикистана к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ*.
Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Исламское государствоРоссияСанкт-ПетербургБезопасностьПроисшествия
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