Краснов на первое место ставит защиту прав граждан, отметили в Госдуме

В понедельник днем Кремль объявил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генпрокурора, занимавший которую Юрий Чайка переходит на другую работу. Представление главы государства в Совете Федерации рассмотрят во вторник.

"Знаю Игоря Краснова по совместной работе в Следственном комитете РФ. Он расследовал наиболее сложные уголовные дела, а затем курировал работу всех следователей СКР. Краснов - высококвалифицированный юрист, специалист высокого класса, на первое место ставит соблюдение законности и защиту прав граждан", - прокомментировал Пискарев РИА Новости представление кандидатуры Краснова на пост генпрокурора РФ.