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Краснов на первое место ставит защиту прав граждан, отметили в Госдуме
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РИА Новости

Краснов на первое место ставит защиту прав граждан, отметили в Госдуме

15:44 20.01.2020
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© Фото : СК РФИгорь Краснов
Игорь Краснов
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Кандидат на должность генерального прокурора РФ Игорь Краснов в своей работе на первое место ставит соблюдение законности и защиту прав граждан, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
В понедельник днем Кремль объявил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генпрокурора, занимавший которую Юрий Чайка переходит на другую работу. Представление главы государства в Совете Федерации рассмотрят во вторник.
Игорь Краснов
Вчера, 13:52
Биография Игоря Краснова
"Знаю Игоря Краснова по совместной работе в Следственном комитете РФ. Он расследовал наиболее сложные уголовные дела, а затем курировал работу всех следователей СКР. Краснов - высококвалифицированный юрист, специалист высокого класса, на первое место ставит соблюдение законности и защиту прав граждан", - прокомментировал Пискарев РИА Новости представление кандидатуры Краснова на пост генпрокурора РФ.
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Отставка генпрокурора Юрия ЧайкиВасилий ПискаревИгорь КрасновГосдума РФГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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Источник: СФ рассмотрит назначение Краснова генпрокурором 22 января
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