Уличная выставка в Москве открыла "Неделю памяти" жертв Холокоста

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Уличная выставка "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение" в Москве открыла всероссийскую "Неделю памяти" жертв Холокоста, в которой примут участие 59 городов России, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).

"Мир знает о европейском холокосте: сожжении трех миллионах евреев в концлагерях в Польше, но человечество мало знает об уничтожении Евреев на территории СССР. Например, первое гетто было освобождено в январе 1941 года в Калуге. В советское время холокост на территории СССР - это была запретная тема", - сказал президент РЕК Юрий Каннер на открытии выставки.

Выставка "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение" посвящена жителям гетто, жертвам концлагерей, роли Красной армии в спасении евреев Европы, истории российских обладателей звания Праведников народов мира. На стендах можно увидеть письма, дневники и воспоминания освободителей и спасенных ими узников концлагерей. Выставка под открытым небом у здания Историко-архивного института РГГУ (Никольская улица, дом 15) будет работать до 31 января 2020 года.

"Впервые выставка стала общедоступной - она открыта на пешеходной улице в центре Москвы. Раньше мы демонстрировали эти материалы только в парламентах разных стран, в том числе в России, в штаб-квартире ООН и других международных организациях", - сказал РИА Новости руководитель пресс-службы РЕК Михаил Савин.

Среди событий недели памяти также научно-практическая конференция "Холокост: память и предупреждение", которая состоится в РГГУ 18-20 января. В Третьяковской галерее 21-26 января пройдет цикл кинопоказов "Хроники Катастрофы". В екатеринбургском "Ельцин-центре" 30 января откроют выставку "Спасители" о российских праведниках народов мира.

Центральное мероприятие "Недели памяти" - мемориальный вечер "Хранитель памяти" - состоится 26 января в столичной "Геликон-опере". В ходе него вручат одноименную премию Российского еврейского конгресса. Ее присуждают людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о холокосте, отмечают в РЕК.

"Памяти о Второй мировой войне в России уделяется все больше внимания. В отличие от других стран, (в России - ред.) неделя памяти - это часть празднования 75-летия Победы в ВОВ, совместная программа с Федеральным агентством по делам национальностей. Раньше в России это отмечали на уровне инициатив еврейских общин", - сказал РИА Новости президент РЕК Юрий Каннер. По его словам, эта выставка уже побывала на всех континентах планеты, "но на нее все равно есть спрос".

Он также выразил благодарность нееврейским организациям за участие в мероприятиях о Холокосте.