Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-20T15:46+0300
https://ria.ru/20200120/1563635297.html
Уличная выставка в Москве открыла "Неделю памяти" жертв Холокоста
https://cdn21.img.ria.ru/images/155944/86/1559448685_0:285:3135:2048_1036x0_80_0_0_71a366430adf807894d61cb0ea729422.jpg
РИА Новости

Уличная выставка в Москве открыла "Неделю памяти" жертв Холокоста

15:46 20.01.2020
208
© РИА Новости / Александр КапустянскийНемецко-фашистские концлагеря Треблинка
Немецко-фашистские концлагеря Треблинка
© РИА Новости / Александр Капустянский
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Уличная выставка "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение" в Москве открыла всероссийскую "Неделю памяти" жертв Холокоста, в которой примут участие 59 городов России, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).
"Мир знает о европейском холокосте: сожжении трех миллионах евреев в концлагерях в Польше, но человечество мало знает об уничтожении Евреев на территории СССР. Например, первое гетто было освобождено в январе 1941 года в Калуге. В советское время холокост на территории СССР - это была запретная тема", - сказал президент РЕК Юрий Каннер на открытии выставки.
Выставка "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение" посвящена жителям гетто, жертвам концлагерей, роли Красной армии в спасении евреев Европы, истории российских обладателей звания Праведников народов мира. На стендах можно увидеть письма, дневники и воспоминания освободителей и спасенных ими узников концлагерей. Выставка под открытым небом у здания Историко-архивного института РГГУ (Никольская улица, дом 15) будет работать до 31 января 2020 года.
"Впервые выставка стала общедоступной - она открыта на пешеходной улице в центре Москвы. Раньше мы демонстрировали эти материалы только в парламентах разных стран, в том числе в России, в штаб-квартире ООН и других международных организациях", - сказал РИА Новости руководитель пресс-службы РЕК Михаил Савин.
Среди событий недели памяти также научно-практическая конференция "Холокост: память и предупреждение", которая состоится в РГГУ 18-20 января. В Третьяковской галерее 21-26 января пройдет цикл кинопоказов "Хроники Катастрофы". В екатеринбургском "Ельцин-центре" 30 января откроют выставку "Спасители" о российских праведниках народов мира.
Центральное мероприятие "Недели памяти" - мемориальный вечер "Хранитель памяти" - состоится 26 января в столичной "Геликон-опере". В ходе него вручат одноименную премию Российского еврейского конгресса. Ее присуждают людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о холокосте, отмечают в РЕК.
"Памяти о Второй мировой войне в России уделяется все больше внимания. В отличие от других стран, (в России - ред.) неделя памяти - это часть празднования 75-летия Победы в ВОВ, совместная программа с Федеральным агентством по делам национальностей. Раньше в России это отмечали на уровне инициатив еврейских общин", - сказал РИА Новости президент РЕК Юрий Каннер. По его словам, эта выставка уже побывала на всех континентах планеты, "но на нее все равно есть спрос".
Он также выразил благодарность нееврейским организациям за участие в мероприятиях о Холокосте.
Российский еврейский конгресс (РЕК) — светская некоммерческая еврейская организация России, член Всемирного еврейского конгресса (ВЕК). РЕК реализует благотворительные программы, направленные на укрепление и развитие еврейских общин России и сохранение еврейской идентичности.
202001
Обсудить 1
Религия и мировоззрение"Ельцин-центр"Юрий КаннерНовости - Религия и мировоззрениеГеликон-ОпераМоскваКалугаЕвропарелигияОбщество
Рекомендуем
Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте
В Москве представили сборник о блокадном Ленинграде и холокосте
Ветеран Великой Отечественной войны Леонтий Бранд, принимавший участие в освобождении Освенцима в 1945 год
В РЕК благодарны нееврейским организациям за память о Холокосте
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине
Президент Сербии ожидает встречи с Путиным на форуме памяти холокоста
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ оценили претензии Фанара к проведению всеправославного собора
Предметы церковного обихода, выставленные на аукцион территориальным управлением Росимущества в Ростовской области
В Ростовской области выставят на аукцион кресты и иконы
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский молча почтит память жертв Холокоста в Израиле
Досмотр багажа в аэрополрту
Составлен рейтинг самых необычных вещей, изъятых в аэропортах
Предметы церковного обихода, выставленные на аукцион территориальным управлением Росимущества в Ростовской области
В РПЦ считают недопустимым уничтожение икон в результате аукционов
Голосование на парламентских выборах в Латвии
В Латвии предлагают запретить агитацию на иностранных языках
Туристы в Москве
Число путешественников по миру достигло полутора миллиарда человек
Сотрудник полиции
В Петербурге задержали предполагаемого вербовщика ИГ*
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал сохранить неприкосновенность права на ношение оружия
Елена Цунаева
В ОНФ рассказали, чем надо ответить на попытки переписать историю
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов
В посольстве России отреагировали на сообщения о задержании Гуфа в ОАЭ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
Лента новостейМолния