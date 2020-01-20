Московские врачи спасли мужчину, проглотившего рыболовный крючок

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Врачи московской Врачи московской клинической больницы имени Иноземцева спасли мужчину, проглотившего рыболовный крючок, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

Как говорится в материале, в больницу поступил 68-летний мужчина с жалобами на затруднение глотания, у него во рту находился кусок рыболовной лески. По его словам, он ел редиску и почувствовал во рту металл, но не успел понять, что это, и проглотил предмет. Позже стало известно, что дома на балконе племянник разбирал рыболовные крючки и уронил часть из них в корзину с продуктами, стоящую неподалеку.

"На рентгенограмме врачи обнаружили рыболовный крючок в шейном отделе пищевода. При гастроскопии предмет определялся на 2,5 сантиметра дальше от входа в пищевод. Оказалось, что крючок был продет через слизистую оболочку. Биопсийными щипцами врачи аккуратно извлекли крючок из тканей пищевода в его просвет, произвели захват предмета и извлекли его наружу", - говорится в сообщении.