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Московские врачи спасли мужчину, проглотившего рыболовный крючок
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РИА Новости

Московские врачи спасли мужчину, проглотившего рыболовный крючок

15:25 20.01.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкОперация
Операция
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Операция. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Врачи московской клинической больницы имени Иноземцева спасли мужчину, проглотившего рыболовный крючок, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
Как говорится в материале, в больницу поступил 68-летний мужчина с жалобами на затруднение глотания, у него во рту находился кусок рыболовной лески. По его словам, он ел редиску и почувствовал во рту металл, но не успел понять, что это, и проглотил предмет. Позже стало известно, что дома на балконе племянник разбирал рыболовные крючки и уронил часть из них в корзину с продуктами, стоящую неподалеку.
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"На рентгенограмме врачи обнаружили рыболовный крючок в шейном отделе пищевода. При гастроскопии предмет определялся на 2,5 сантиметра дальше от входа в пищевод. Оказалось, что крючок был продет через слизистую оболочку. Биопсийными щипцами врачи аккуратно извлекли крючок из тканей пищевода в его просвет, произвели захват предмета и извлекли его наружу", - говорится в сообщении.
В материале отмечается, что пациент, увидев крючок, вскликнул "О, четверочка!". Мужчина еще сутки находился в больнице под наблюдением врачей в хирургическом отделении, после чего был выписан домой в удовлетворительном состоянии.
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