В Кишиневе задержали члена ИГ* из Таджикистана

КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Гражданин Гражданин Таджикистана , находящийся в розыске как член группировки ИГ*, был задержан в аэропорту Кишинева , когда пытался покинуть республику по поддельному паспорту, сообщила в понедельник пресс-служба Пограничной полиции Молдавии.

"Сотрудники пограничной полиции совместно с сотрудниками Антитеррористического центра Службы информации и безопасности задержали гражданина Таджикистана, находящегося в розыске в качестве члена международной экстремистско-террористической организации "ДАЕШ"* (арабское название ИГ* - ред.), который пытался пересечь государственную границу с помощью поддельного паспорта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции.

Пограничники уточнили, что задержанному 28 лет, он прибыл в страну из Украины и пытался улететь из аэропорта Кишинева по "поддельному паспорту, выданному украинскими властями".

"Установлено, что мужчина объявлен в розыск правоохранительными органами Республики Таджикистан из-за его причастности к противоправным действиям, предусмотренным статьей 401 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (незаконное вовлечение и участие граждан Республики Таджикистан и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств ) и статьей 179 (вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению)", - отмечают в молдавской Погранполиции.

На территории Молдавии в отношении задержанного возбуждено два уголовных дела за использование поддельных документов и незаконное пересечение границы. Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Таджикистан.