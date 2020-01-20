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В Кишиневе задержали члена ИГ* из Таджикистана
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РИА Новости

В Кишиневе задержали члена ИГ* из Таджикистана

14:56 20.01.2020 (обновлено: 15:31 20.01.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Гражданин Таджикистана, находящийся в розыске как член группировки ИГ*, был задержан в аэропорту Кишинева, когда пытался покинуть республику по поддельному паспорту, сообщила в понедельник пресс-служба Пограничной полиции Молдавии.
"Сотрудники пограничной полиции совместно с сотрудниками Антитеррористического центра Службы информации и безопасности задержали гражданина Таджикистана, находящегося в розыске в качестве члена международной экстремистско-террористической организации "ДАЕШ"* (арабское название ИГ* - ред.), который пытался пересечь государственную границу с помощью поддельного паспорта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции.
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Пограничники уточнили, что задержанному 28 лет, он прибыл в страну из Украины и пытался улететь из аэропорта Кишинева по "поддельному паспорту, выданному украинскими властями".
"Установлено, что мужчина объявлен в розыск правоохранительными органами Республики Таджикистан из-за его причастности к противоправным действиям, предусмотренным статьей 401 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (незаконное вовлечение и участие граждан Республики Таджикистан и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств ) и статьей 179 (вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению)", - отмечают в молдавской Погранполиции.
На территории Молдавии в отношении задержанного возбуждено два уголовных дела за использование поддельных документов и незаконное пересечение границы. Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Таджикистан.
* Террористическая организация, запрещена в России
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