Матвиенко: назначение Краснова генпрокурором могут обсудить 22 января

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В случае одобрения комитетами Совфеда кандидатуры В случае одобрения комитетами Совфеда кандидатуры Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ, палата рассмотрит этот вопрос 22 января, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко

В понедельник днем Кремль объявил, что президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на должность генерального прокурора. Юрий Чайка переходит на другую работу – какую именно, пока не сообщалось.

"В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации о назначении Игоря Краснова на должность генерального прокурора. Мною дано поручение комитету по конституционному законодательству и государственному строительству и комитету по обороне и безопасности в установленном порядке рассмотреть представленную кандидатуру", - сказала спикер журналистам в понедельник.

По ее словам, проведение совместного заседания двух комитетов запланировано на вторник.