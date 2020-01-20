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Матвиенко: назначение Краснова генпрокурором могут обсудить 22 января
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РИА Новости

Матвиенко: назначение Краснова генпрокурором могут обсудить 22 января

14:45 20.01.2020 (обновлено: 14:46 20.01.2020)
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© Фото : СК РФИгорь Краснов
Игорь Краснов
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В случае одобрения комитетами Совфеда кандидатуры Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ, палата рассмотрит этот вопрос 22 января, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.
В понедельник днем Кремль объявил, что президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на должность генерального прокурора. Юрий Чайка переходит на другую работу – какую именно, пока не сообщалось.
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"В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации о назначении Игоря Краснова на должность генерального прокурора. Мною дано поручение комитету по конституционному законодательству и государственному строительству и комитету по обороне и безопасности в установленном порядке рассмотреть представленную кандидатуру", - сказала спикер журналистам в понедельник.
По ее словам, проведение совместного заседания двух комитетов запланировано на вторник.
"В случае одобрения вопрос о назначении генерального прокурора будет вынесен на ближайшее заседание Совета Федерации, 22 января", - сказала Матвиенко.
Игорь Краснов
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Биография Игоря Краснова
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