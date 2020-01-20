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Религия и мировоззрение
2020-01-20T15:03+0300
https://ria.ru/20200120/1563632465.html
В Ростовской области выставят на аукцион кресты и иконы
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РИА Новости

В Ростовской области выставят на аукцион кресты и иконы

15:00 20.01.2020 (обновлено: 15:03 20.01.2020)
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© Фото : Сбербанк-АСТПредметы церковного обихода, выставленные на аукцион территориальным управлением Росимущества в Ростовской области
Предметы церковного обихода, выставленные на аукцион территориальным управлением Росимущества в Ростовской области
© Фото : Сбербанк-АСТ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Территориальное управление Росимущества в Ростовской области выставит на аукцион предметы церковного обихода со скидкой 90% от начальной стоимости, в том числе кресты и иконы, сообщил РИА Новости представитель управления.
По его информации, речь идет об имуществе, обращенном в собственность государства – 135 икон, 33 креста с цепью, 15 панагий, скульптуры, сувениры и прочие предметы церковного обихода. Общая стоимость лотов составила 474,024 тысячи рублей.
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По начальной стоимости, а также с 30-процентной скидкой имущество продать не удалось из-за отсутствия заявок. В понедельник завершился прием заявок на участие в аукционе со скидкой 60%. "На сегодняшний день прием заявок окончен, заявок нет", - сказал собеседник агентства.
Следующим шагом, по его словам, будет снижение цены на 90% от изначальной стоимости. "В соответствии с постановлением правительства, если нет заявок при снижении цены на 90%, то имущество подлежит уничтожению. На практике подобная цена вызывает большой ажиотаж и спрос и ни разу не приводила к тому, чтобы имущество не было реализовано", - сказал представитель областного Росимущества.
© Фото : Сбербанк-АСТПредметы церковного обихода, выставленные на аукцион территориальным управлением Росимущества в Ростовской области
Предметы церковного обихода, выставленные на аукцион территориальным управлением Росимущества в Ростовской области
© Фото : Сбербанк-АСТ
Предметы церковного обихода, выставленные на аукцион территориальным управлением Росимущества в Ростовской области
Он добавил, что это касается не только предметов церковного обихода, но и всех других видов реализуемого имущества.
По мнению пресс-секретаря главы Донской митрополии Игоря Петровского, памятники культуры не подлежат уничтожению, у государства достаточно механизмов для регулирования этого процесса. "На это одно незначительное положение о конкурсах есть значительное количество конституционных норм и законов, направленных на охрану памятников культуры", - отметил он РИА Новости.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРосимуществоРостовская областьРостов-на-ДонурелигияОбщество
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