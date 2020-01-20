В Ростовской области выставят на аукцион кресты и иконы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Территориальное управление Территориальное управление Росимущества Ростовской области выставит на аукцион предметы церковного обихода со скидкой 90% от начальной стоимости, в том числе кресты и иконы, сообщил РИА Новости представитель управления.

По его информации, речь идет об имуществе, обращенном в собственность государства – 135 икон, 33 креста с цепью, 15 панагий, скульптуры, сувениры и прочие предметы церковного обихода. Общая стоимость лотов составила 474,024 тысячи рублей.

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По начальной стоимости, а также с 30-процентной скидкой имущество продать не удалось из-за отсутствия заявок. В понедельник завершился прием заявок на участие в аукционе со скидкой 60%. "На сегодняшний день прием заявок окончен, заявок нет", - сказал собеседник агентства.

Следующим шагом, по его словам, будет снижение цены на 90% от изначальной стоимости. "В соответствии с постановлением правительства, если нет заявок при снижении цены на 90%, то имущество подлежит уничтожению. На практике подобная цена вызывает большой ажиотаж и спрос и ни разу не приводила к тому, чтобы имущество не было реализовано", - сказал представитель областного Росимущества.

© Фото : Сбербанк-АСТ Предметы церковного обихода, выставленные на аукцион территориальным управлением Росимущества в Ростовской области © Фото : Сбербанк-АСТ Предметы церковного обихода, выставленные на аукцион территориальным управлением Росимущества в Ростовской области

Он добавил, что это касается не только предметов церковного обихода, но и всех других видов реализуемого имущества.