В СФ считают, что Иран хочет диктовать условия по вопросам вооружения

"Но США, развалив её, развязали Ирану руки. И теперь он будет навязывать мировому сообществу свои правила", - считает законодатель.

"Он как бы говорит всем: мы играли по правилам. Вы их нарушили. Теперь мы будем сами выбирать свой путь", - добавил он.