В СФ считают, что Иран хочет диктовать условия по вопросам вооружения

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Иран разочарован развалом договора о ядерной сделке и намерен сам диктовать условия мировому сообществу, сказал РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если вопрос об иранской ядерной программе будет вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа.
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"Иран не хочет, чтобы его права обсуждало международное сообщество", - отметил сенатор.
По словам политика, ядерная сделка Тегеран устраивала.
"Но США, развалив её, развязали Ирану руки. И теперь он будет навязывать мировому сообществу свои правила", - считает законодатель.
"Он как бы говорит всем: мы играли по правилам. Вы их нарушили. Теперь мы будем сами выбирать свой путь", - добавил он.