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В СФ считают, что Иран хочет диктовать условия по вопросам вооружения
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РИА Новости

В СФ считают, что Иран хочет диктовать условия по вопросам вооружения

14:42 20.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов "RT" и "Sputnik" в Twitter
Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Иран разочарован развалом договора о ядерной сделке и намерен сам диктовать условия мировому сообществу, сказал РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если вопрос об иранской ядерной программе будет вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа.
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"Иран не хочет, чтобы его права обсуждало международное сообщество", - отметил сенатор.
По словам политика, ядерная сделка Тегеран устраивала.
"Но США, развалив её, развязали Ирану руки. И теперь он будет навязывать мировому сообществу свои правила", - считает законодатель.
"Он как бы говорит всем: мы играли по правилам. Вы их нарушили. Теперь мы будем сами выбирать свой путь", - добавил он.
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Мохаммад Джавад ЗарифОлег МорозовМИД ИранаСовет Федерации РФООНИранВ мире
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