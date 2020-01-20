Новый глава ФНС назвал ключевую задачу ведомства

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Главная задача Федеральной налоговой службы — не собрать больше налогов, а "обелить рынок", заявил новый руководитель ведомства Даниил Егоров в интервью газете "Ведомости".
Чиновник отметил, что его подход к моделированию поведения налогоплательщика заключается в том, чтобы уплата налогов стала неизбежной, но в то же время максимально комфортной.
"Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, сколько налогоплательщиков, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, если соответствует — начинаешь его тестировать на ограниченной группе, чтобы проверить, рабочая или нет модель".
Егоров сменил Михаила Мишустина на должности руководителя ФНС 17 января. До этого он был заместителем главы ведомства.
17 января, 17:53Биография Даниила Егорова