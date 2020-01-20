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Минтранс готов обсудить продление ВСМ Москва-Петербург до Хельсинки
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РИА Новости

Минтранс готов обсудить продление ВСМ Москва-Петербург до Хельсинки

14:21 20.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМакет скоростного поезда
Макет скоростного поезда
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Макет скоростного поезда. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Минтранс России готов рассмотреть вопрос продления высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург до Хельсинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского министерства.
Как сообщали РИА Новости ранее в понедельник в пресс-службе РЖД, гендиректор компании Олег Белозеров и министр международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари на встрече 16 января в Москве обсудили сотрудничество в железнодорожной сфере, в частности, финская сторона подняла вопрос о ВСМ Хельсинки-Москва. Было решено обмениваться информацией о ходе инфраструктурных проектов в части высоких скоростей.
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"Минтранс России готов рассмотреть вопрос продления ВСМ Москва – Санкт-Петербург до Хельсинки. При этом отмечаем, что в Минтранс России ранее от финской стороны таких предложений не поступало", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства в понедельник.
Там добавили, что сроки строительства такой дороги могут быть обсуждены после разработки заинтересованными сторонами обоснования инвестиций. "Пока такие сроки обсуждать преждевременно", - отметили в пресс-службе.
В Минтрансе также рассказали, что пока министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Скиннари обсуждал проект только с Белозеровым. "Минтранс России готов принять участие в обсуждении при поступлении предложений от финской стороны", - рассказали там.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД рассматривают строительство двух ВСМ  Санкт-Петербург - Москва и Москва - Нижний Новгород как общий проект. Белозеров подтверждал ранее озвученную предварительную оценку стоимости этой трассы в 2,3 триллиона рублей. РЖД сообщали, что ВСМ Москва - Нижний Новгород планируется запустить в 2024 году, Санкт-Петербург - Москва - в 2026 году.
Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала еще в сентябре 2019 года говорил РИА Новости, что Финляндия в целом заинтересована в развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Хельсинки.
Генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
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1400002
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