Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новым пресс-секретарем Новым пресс-секретарем Роскомнадзора назначена Елена Прохорова , ранее работавшая в таких компаниях, как "Вымпелком" и "Русал", говорится в сообщении ведомства.

На посту пресс-секретаря Роскомнадзора Прохорова сменит Вадима Ампелонского.

"Двадцатого января 2020 года приказом Роскомнадзора на должность помощника руководителя Роскомнадзора назначена Прохорова Елена Евгеньевна. На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы", - говорится в сообщении.

"Основной задачей нового помощника будет обеспечение полного и объективного информирования всех заинтересованных аудиторий о содержании и принципах деятельности службы, дальнейшее повышение прозрачности и открытости ее работы", - отмечается в сообщении.

Прохорова в 2000 году с отличием окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "История". В 1996-2000 годах – помощник депутата в Государственной Думе. 2000-2006 годах работала в компаниях "Объединенная компания "Сибирский алюминий", "Русский алюминий", "Русал - Управляющая компания" в области связей с общественностью.