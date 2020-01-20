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Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря
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РИА Новости

Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря

14:17 20.01.2020
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новым пресс-секретарем Роскомнадзора назначена Елена Прохорова, ранее работавшая в таких компаниях, как "Вымпелком" и "Русал", говорится в сообщении ведомства.
На посту пресс-секретаря Роскомнадзора Прохорова сменит Вадима Ампелонского.
"Двадцатого января 2020 года приказом Роскомнадзора на должность помощника руководителя Роскомнадзора назначена Прохорова Елена Евгеньевна. На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы", - говорится в сообщении.
"Основной задачей нового помощника будет обеспечение полного и объективного информирования всех заинтересованных аудиторий о содержании и принципах деятельности службы, дальнейшее повышение прозрачности и открытости ее работы", - отмечается в сообщении.
Прохорова в 2000 году с отличием окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "История". В 1996-2000 годах – помощник депутата в Государственной Думе. 2000-2006 годах работала в компаниях "Объединенная компания "Сибирский алюминий", "Русский алюминий", "Русал - Управляющая компания" в области связей с общественностью.
В 2006-2015 годах работала в ОАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), где с 2010 года занимала должность директора по внешним коммуникациям. В 2015-2018 годах занималась консалтингом в области связей с общественностью, 2019 году работала в подразделении управленческого консалтинга группы компаний "Регион", директор по внешним и внутренним коммуникациям АО "РЕ-КОН".
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Елена Прохорова (Роскомнадзор)РоскомнадзорОбщество
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