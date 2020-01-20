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Культура
2020-01-20T23:55+0300
https://ria.ru/20200120/1563631103.html
Дмитрий Харатьян отметит 60-летие концертом в Петербурге
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РИА Новости

Дмитрий Харатьян отметит 60-летие концертом в Петербурге

14:13 20.01.2020 (обновлено: 23:55 20.01.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Харатьян на закрытии I Международного большого детского фестиваля в Московском международном Доме музыки
Актер Дмитрий Харатьян на закрытии I Международного большого детского фестиваля в Московском международном Доме музыки
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Народный артист России Дмитрий Харатьян 21 января отметит 60-летие концертом в Санкт-Петербурге, еще один юбилейный концерт состоится 12 февраля в Кремлевском дворце в Москве.
"Юбилей я отмечу в Петербурге на концерте в "Октябрьском", в Москве юбилейный концерт состоится в Кремлевском дворце 12 февраля. Еще один концерт дам в Подмосковье в Красногорске, где я живу. В этот раз я буду отмечать юбилей всенародно, во всех важных и дорогих для меня местах, на моих малых и больших родинах. Юбилейный тур у меня, по сути, начинается с 21 января. Дальше Европа: Стокгольм, Прибалтика, Белоруссия, надеюсь, в Армению на историческую родину съезжу тоже", - рассказал РИА Новости Харатьян.
Актер отметил, что в Санкт-Петербурге в концерте примут участие Михаил Боярский, Вячеслав Бутусов, Татьяна Буланова, Анна Ковальчук, Светлана Сурганова, Алексей Нилов, Анастасия Мельникова. В Москве 12 февраля актера поздравят Юрий Антонов, Лев Лещенко, Гарик Сукачев, Александр Розенбаум, Валерия, Николай Басков, Дмитрий Певцов, Олег Митяев и другие.
В ближайших планах актера – юбилейный тур, а летом и осенью он продолжит съемки в фильме Светланы Дружининой "Гардемарины". "Гардемаринов" одна часть уже закончена, вторая часть будет сниматься этим летом и осенью в Севастополе", - рассказал Харатьян.
Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в городе Алмалык Ташкентской области. Всесоюзная известность пришла к нему в школьные годы, когда в 1976 году на экраны вышел фильм Владимира Меньшова "Розыгрыш", где Харатьян сыграл ученика 9-ого класса Игоря Грушко. Харатьян снялся в 85 фильмах, в частности, "Гардемарины, вперед!", "Виват, гардемарины!", "Узник замка Иф", "Мордашка", "Королева Марго", "Зеленый фургон", и других.
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КультураДмитрий ХаратьянРоссияСанкт-Петербург
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