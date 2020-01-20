Дмитрий Харатьян отметит 60-летие концертом в Петербурге

"Юбилей я отмечу в Петербурге на концерте в "Октябрьском", в Москве юбилейный концерт состоится в Кремлевском дворце 12 февраля. Еще один концерт дам в Подмосковье в Красногорске, где я живу. В этот раз я буду отмечать юбилей всенародно, во всех важных и дорогих для меня местах, на моих малых и больших родинах. Юбилейный тур у меня, по сути, начинается с 21 января. Дальше Европа: Стокгольм, Прибалтика, Белоруссия, надеюсь, в Армению на историческую родину съезжу тоже", - рассказал РИА Новости Харатьян.