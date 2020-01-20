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Комитет Совфеда рассмотрит вопрос о новом генпрокуроре во вторник
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РИА Новости

Комитет Совфеда рассмотрит вопрос о новом генпрокуроре во вторник

14:13 20.01.2020
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© Фото : СК РФИгорь Краснов
Игорь Краснов
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В комитете Совета Федерации по конституционному законодательству рассмотрят во вторник вопрос об освобождении Юрия Чайки с поста генпрокурора и назначении новой кандидатуры, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Представление президента по кандидатуре генпрокурора комитет рассмотрит завтра в 12.30", - сказал Клишас.
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Вчера, 13:52
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В понедельник днем Кремль объявил, что президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на должность генерального прокурора. Юрий Чайка переходит на другую работу – какую именно, пока не сообщалось.
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Игорь КрасновАндрей КлишасСовет Федерации РФЮрий ЧайкаРоссияОтставка генпрокурора Владимира УстиноваПолитика
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