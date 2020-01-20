Комитет Совфеда рассмотрит вопрос о новом генпрокуроре во вторник

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В комитете Совета Федерации по конституционному законодательству рассмотрят во вторник вопрос об освобождении Юрия Чайки с поста генпрокурора и назначении новой кандидатуры, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Представление президента по кандидатуре генпрокурора комитет рассмотрит завтра в 12.30", - сказал Клишас.
Вчера, 13:52Биография Игоря Краснова
В понедельник днем Кремль объявил, что президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на должность генерального прокурора. Юрий Чайка переходит на другую работу – какую именно, пока не сообщалось.