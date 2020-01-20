Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T14:20+0300
https://ria.ru/20200120/1563630778.html
В графике Путина на этой неделе встречи с Хафтаром нет, заявил Песков
https://cdn22.img.ria.ru/images/156346/72/1563467200_0:144:2778:1707_1036x0_80_0_0_85dd9d85535c32ad59fe0501a5a8459c.jpg
РИА Новости

В графике Путина на этой неделе встречи с Хафтаром нет, заявил Песков

14:07 20.01.2020 (обновлено: 14:20 20.01.2020)
141
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина на этой неделе встречи с командующим Ливийской национальной армией Халифом Хафтаром нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет пока, на ближайшие дни ясности нет с этим визитом. После того, как ясность наступит, мы об этом сообщим. На этой неделе каких-либо встреч с господином Хафтаром у президента Путина не запланировано", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда состоится визит в РФ Хафтара, принявшего приглашение Путина, чтобы продолжить диалог по Ливии.
Представитель Кремля также подчеркнул, что у него нет информации о том, что Хафтар в понедельник якобы направляется в Москву.
"Нет, когда будет информация, мы ее обнародуем", - сказал Песков.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Вчера, 13:05
Источник: Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. На саммите были премьер правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что итоговый документ берлинской конференции по Ливии содержит положения об устойчивом прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Вчера, 00:05
Хафтар и Саррадж выразили готовность решить нефтяную проблему в Ливии
110001
Обсудить 1
Конференция по Ливии в БерлинеОбострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарСергей ЛавровМИД РФЕвросоюзДмитрий ПесковВладимир ПутинООНСШАБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле анонсировали визит Путина в Вифлеем
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Маас сообщил, когда пройдет следующая конференция по Ливии
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Источник: Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху назначил трех новых министров
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В Иране пригрозили выйти из ДНЯО
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Мишустин не докладывал Путину о структуре и составе правительства
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию
Чиновник
Источник сообщил о подготовке переговоров между Россией и Францией
Зенитный ракетный комплекс Бук на учениях войск противовоздушной обороны
СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Рябков прокомментировал угрозы Ирана выйти из ДНЯО
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий призвал удержать Иран об выхода из ДНЯО
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев и Мишустин приняли участие в совещании Путина с членами СБ
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Путин провел совещание с членами Совбеза
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
00:34Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
Лента новостейМолния