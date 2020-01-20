В графике Путина на этой неделе встречи с Хафтаром нет, заявил Песков

"Нет пока, на ближайшие дни ясности нет с этим визитом. После того, как ясность наступит, мы об этом сообщим. На этой неделе каких-либо встреч с господином Хафтаром у президента Путина не запланировано", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда состоится визит в РФ Хафтара, принявшего приглашение Путина, чтобы продолжить диалог по Ливии.

Представитель Кремля также подчеркнул, что у него нет информации о том, что Хафтар в понедельник якобы направляется в Москву.

"Нет, когда будет информация, мы ее обнародуем", - сказал Песков.

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. На саммите были премьер правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что итоговый документ берлинской конференции по Ливии содержит положения об устойчивом прекращении огня.