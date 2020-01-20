Медведев и Мишустин приняли участие в совещании Путина с членами СБ

"Сегодня президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Присутствовали (премьер-министр Михаил) Мишустин, (спикер Совфеда Валентина) Матвиенко, (спикер Госдумы Вячеслав) Володин, (экс-премьер Дмитрий) Медведев, (глава кремлевской администрации Антон) Вайно, (секретарь Совбеза Николай) Патрушев, (и.о. главы МВД Владимир) Колокольцев, (и.о. главы Минобороны Сергей) Шойгу, (глава ФСБ Александр) Бортников и (спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей) Иванов", - рассказал Песков.