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Медведев и Мишустин приняли участие в совещании Путина с членами СБ
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РИА Новости

Медведев и Мишустин приняли участие в совещании Путина с членами СБ

14:06 20.01.2020 (обновлено: 14:19 20.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин приняли участие в совещании Путина с постоянными членами Совета безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Присутствовали (премьер-министр Михаил) Мишустин, (спикер Совфеда Валентина) Матвиенко, (спикер Госдумы Вячеслав) Володин, (экс-премьер Дмитрий) Медведев, (глава кремлевской администрации Антон) Вайно, (секретарь Совбеза Николай) Патрушев, (и.о. главы МВД Владимир) Колокольцев, (и.о. главы Минобороны Сергей) Шойгу, (глава ФСБ Александр) Бортников и (спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей) Иванов", - рассказал Песков.
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Совет Безопасности РФДмитрий ПесковЗаседание Совбеза РФМихаил МишустинДмитрий МедведевРоссияПолитика
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