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2020-01-20T13:48+0300
https://ria.ru/20200120/1563629695.html
Дерипаска создал телеграм-канал и сообщил в нем о Давосе
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РИА Новости

Дерипаска создал телеграм-канал и сообщил в нем о Давосе

13:48 20.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Олег Дерипаска. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска рассчитывает на Всемирном экономическом форуме в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) увидеть Грету Тунберг, сообщил он в своем телеграм-канале, созданном 18 января.
Он, в частности, отметил, что темы форума меняются год от года. На этот раз организаторы площадки сформулировали так называемый "лозунг" следующим образом: "Заинтересованные стороны ("Stakeholders") за сплоченный и устойчивый мир".
Олег Дерипаска
Вчера, 11:07
Дерипаска планирует принять участие в форуме в Давосе
"В дискуссию также обещает включиться человек года по версии журнала Time Грета Тунберг. Видел в СМИ сообщения, что Грета уже прибыла в Швейцарию и даже успела провести митинг в защиту климата в Лозанне. Любопытно будет услышать её вживую", - написал Дерипаска.
"Ряд медиа уже успели сообщить о моих планах посетить форум в этом году, поэтому здесь и сейчас лишь остаётся подтвердить эту информацию. Скажу сразу, что никаких прорывных решений от работы этой площадки ждать не стоит, но надежда есть как минимум на то, что хотя бы в Швейцарии будет идти снег. Так как в Москве в этом январе со снегом явно кризис. Это к слову об устойчивости",- добавил бизнесмен.
Ранее в понедельник представитель бизнесмена сообщил РИА Новости, что Дерипаска планирует принять участие в юбилейном 50-м Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как следует из официальной программы форума, бизнесмен планирует участвовать в нем в составе российской делегации в качестве основателя фонда "Вольное дело". Само мероприятие пройдет в швейцарском городе Давос с 21 по 24 января.
Грета Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture.
В итоге активистка стала "Человеком года-2019" по версии журнала Time. Главный редактор Time, комментируя этот выбор, отметил, что девочка стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю. Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание Тунберг "Человеком года-2019", назвав победу экоактивистки "нелепой".
Олег Дерипаска
27 ноября 2019, 14:58
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Грета ТунбергОлег ДерипаскаРоссияДавосВ мире
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