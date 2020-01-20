Дерипаска создал телеграм-канал и сообщил в нем о Давосе

"Ряд медиа уже успели сообщить о моих планах посетить форум в этом году, поэтому здесь и сейчас лишь остаётся подтвердить эту информацию. Скажу сразу, что никаких прорывных решений от работы этой площадки ждать не стоит, но надежда есть как минимум на то, что хотя бы в Швейцарии будет идти снег. Так как в Москве в этом январе со снегом явно кризис. Это к слову об устойчивости",- добавил бизнесмен.