Во вторник Госдума обсудит введение должности зампредседателя Совбеза

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о введении в Совбезе должности зампредседателя, сообщил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Президент РФ Владимир Путин в четверг внес в Госдуму законопроект, которым в Совет безопасности РФ вводится должность заместителя председателя.
"В первом чтении мы рассмотрим законопроект и рассчитываем не затягивать по понятным причинам, который предусматривает введение должности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", - сказал Исаев, сообщая о планах работы Госдумы на предстоящую неделю.
На уточняющий вопрос Исаев ответил, что рассмотрение планируется во вторник.
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В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ, что правительство в полном составе уходит в отставку, после президент РФ ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева. Ранее Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то он готов это сделать.