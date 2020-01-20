Во вторник Госдума обсудит введение должности зампредседателя Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в четверг внес в Госдуму законопроект, которым в Совет безопасности РФ вводится должность заместителя председателя.

"В первом чтении мы рассмотрим законопроект и рассчитываем не затягивать по понятным причинам, который предусматривает введение должности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", - сказал Исаев, сообщая о планах работы Госдумы на предстоящую неделю.