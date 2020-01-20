Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-20T13:44+0300
https://ria.ru/20200120/1563629506.html
Во вторник Госдума обсудит введение должности зампредседателя Совбеза
https://cdn24.img.ria.ru/images/152057/42/1520574206_0:192:2096:1371_1036x0_80_0_0_aee3daebd09b6e4ee365992b16f26e09.jpg
РИА Новости

Во вторник Госдума обсудит введение должности зампредседателя Совбеза

13:44 20.01.2020
371
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Исаев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 15 мая 2018
Член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Исаев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 15 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о введении в Совбезе должности зампредседателя, сообщил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Президент РФ Владимир Путин в четверг внес в Госдуму законопроект, которым в Совет безопасности РФ вводится должность заместителя председателя.
"В первом чтении мы рассмотрим законопроект и рассчитываем не затягивать по понятным причинам, который предусматривает введение должности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", - сказал Исаев, сообщая о планах работы Госдумы на предстоящую неделю.
На уточняющий вопрос Исаев ответил, что рассмотрение планируется во вторник.
Юрий Чайка
Вчера, 13:34
Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ, что правительство в полном составе уходит в отставку, после президент РФ ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева. Ранее Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то он готов это сделать.
340009
Обсудить 1
Формирование нового правительстваДмитрий МедведевАндрей ИсаевСовет Безопасности РФПолитика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев и Мишустин приняли участие в совещании Путина с членами СБ
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
Юрий Чайка
Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Мишустин не докладывал Путину о структуре и составе правительства
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Путин провел совещание с членами Совбеза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назначил нового министра обороны Белоруссии
Олег Дерипаска
Дерипаска создал телеграм-канал и сообщил в нем о Давосе
Игорь Краснов
Источник: СФ рассмотрит назначение Краснова генпрокурором 22 января
Дмитрий Песков
В Кремле не комментируют данные о возможности досрочных выборов в ГД
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Доме правительства РФ
Мишустин и Медведев пообщались перед заседанием Совбеза
Игорь Краснов
Путин внес кандидатуру замглавы СК на должность генпрокурора
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Суд оставил под стражей фигурантов дела о пожаре в хабаровском лагере
Чиновник
Источник сообщил о подготовке переговоров между Россией и Францией
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Космический мусор
Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
00:34Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
Лента новостейМолния