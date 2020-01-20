Московские школы проверили после сообщений о минировании

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. После сообщений о "минировании" в образовательных организациях После сообщений о "минировании" в образовательных организациях Москвы прошли проверки, опасных предметов не обнаружено, дети находятся в безопасности под присмотром учителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что все станции московского метрополитена, а также сетевые магазины "Магнит" и "Пятерочка" проверяют после анонимных сообщений о "минировании". Кроме того, стало известно о проверке более чем 100 школ и детских садов, а также 20 торговых центров.

"Сегодня, 20 января, поступили сообщения о "минировании" нескольких школ. Все образовательные организации тесно взаимодействуют с сотрудниками спецслужб, которые оперативно принимают решение об эвакуации и проверяют здания. При эвакуации школьников временно размещают в соседних школьных корпусах, управах или других подходящих помещениях. Все ребята находятся в безопасности, под присмотром учителей", - рассказали в пресс-службе.