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Московские школы проверили после сообщений о минировании
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РИА Новости

Московские школы проверили после сообщений о минировании

13:40 20.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. После сообщений о "минировании" в образовательных организациях Москвы прошли проверки, опасных предметов не обнаружено, дети находятся в безопасности под присмотром учителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что все станции московского метрополитена, а также сетевые магазины "Магнит" и "Пятерочка" проверяют после анонимных сообщений о "минировании". Кроме того, стало известно о проверке более чем 100 школ и детских садов, а также 20 торговых центров.
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"Сегодня, 20 января, поступили сообщения о "минировании" нескольких школ. Все образовательные организации тесно взаимодействуют с сотрудниками спецслужб, которые оперативно принимают решение об эвакуации и проверяют здания. При эвакуации школьников временно размещают в соседних школьных корпусах, управах или других подходящих помещениях. Все ребята находятся в безопасности, под присмотром учителей", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте также отметили, что опасных предметов в школах не обнаружено.
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