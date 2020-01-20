Лукашенко назначил госсекретаря Совета безопасности Белоруссии

МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности страны, данный пост был вакантен после перехода Станислава Зася на должность генсека ОДКБ.

"Министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков назначен на должность государственного секретаря Совета безопасности. Соответствующее кадровое решение принял президент Беларуси Александр Лукашенко", - сообщает Sputnik Беларусь

Во время назначения Лукашенко пояснил, что принял решение о назначении в воскресенье. "Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", - подчеркнул Лукашенко.

Равков родился в 1967 году в деревне Ревяки Бешенковичского района Витебской области. В 1984 году окончил Минское суворовское военное училище, в 1988 году с отличием и золотой медалью - Московское высшее общевойсковое командное училище, в 1999 году с отличием и золотой медалью - командно-штабной факультет Военной академии Белоруссии, в 2005 году с отличием - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

С 1988 по 1997 год прошел все должностные ступени от командира взвода до командира батальона. С 1999 по 2003 год военную службу проходил в должностях начальника штаба и командира базы хранения вооружения и техники.

С 2005 по 2012 год занимал должности командира отдельной мобильной бригады, начальника оперативного отдела - заместителя начальника штаба Западного оперативного командования, начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-Западного оперативного командования. Являлся командующим войсками Северо-Западного оперативного командования с 2012 по 2014 год.