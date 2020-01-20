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Лукашенко назначил госсекретаря Совета безопасности Белоруссии
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РИА Новости

Лукашенко назначил госсекретаря Совета безопасности Белоруссии

13:32 20.01.2020 (обновлено: 13:35 20.01.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой министерства обороны БелоруссииАндрей Равков
Андрей Равков
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства обороны Белоруссии
Андрей Равков. Архивное фото
МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности страны, данный пост был вакантен после перехода Станислава Зася на должность генсека ОДКБ.
"Министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков назначен на должность государственного секретаря Совета безопасности. Соответствующее кадровое решение принял президент Беларуси Александр Лукашенко", - сообщает Sputnik Беларусь.
Во время назначения Лукашенко пояснил, что принял решение о назначении в воскресенье. "Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", - подчеркнул Лукашенко.
Равков родился в 1967 году в деревне Ревяки Бешенковичского района Витебской области. В 1984 году окончил Минское суворовское военное училище, в 1988 году с отличием и золотой медалью - Московское высшее общевойсковое командное училище, в 1999 году с отличием и золотой медалью - командно-штабной факультет Военной академии Белоруссии, в 2005 году с отличием - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
9 января, 18:46
Лукашенко заявил, что искренне привержен идее независимости Белоруссии
С 1988 по 1997 год прошел все должностные ступени от командира взвода до командира батальона. С 1999 по 2003 год военную службу проходил в должностях начальника штаба и командира базы хранения вооружения и техники.
С 2005 по 2012 год занимал должности командира отдельной мобильной бригады, начальника оперативного отдела - заместителя начальника штаба Западного оперативного командования, начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-Западного оперативного командования. Являлся командующим войсками Северо-Западного оперативного командования с 2012 по 2014 год.
В ноябре 2014 года был назначен министром обороны Белоруссии.
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Андрей РавковАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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