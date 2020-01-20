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В Иране пригрозили выйти из ДНЯО
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РИА Новости

В Иране пригрозили выйти из ДНЯО

13:31 20.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если вопрос о иранской ядерной программе будет вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа.
В мае Press TV сообщал о возможности выхода страны из ДНЯО со ссылкой на источники, близкие к канцелярии президента Ирана.
В начале января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ как и раньше и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Исламской Республики, предусмотренных ядерной сделкой. Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
Иран, Тегеран
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