Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе

КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.
Ранее премьер Украины Алексей Гончарук сообщил, что вместе с Зеленским посетит форум в Давосе 22-23 января.
"Зеленский 22 января поедет с рабочим визитом в Швейцарскую конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Программой визита предусмотрено выступление главы государства во время форума в Давосе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также запланирован ряд встреч Зеленского с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.
Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 21 по 24 января. Как ожидается, в дискуссиях на форуме примут участие, в том числе, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, первый вице-премьер Китая Хань Чжен, а также президенты Армении, Азербайджана, Афганистана, Ирака, премьер-министры Иордании и Пакистана.