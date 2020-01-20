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Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе
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РИА Новости

Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе

13:29 20.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДоклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.
Ранее премьер Украины Алексей Гончарук сообщил, что вместе с Зеленским посетит форум в Давосе 22-23 января.
"Зеленский 22 января поедет с рабочим визитом в Швейцарскую конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Программой визита предусмотрено выступление главы государства во время форума в Давосе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также запланирован ряд встреч Зеленского с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Вчера, 12:37
МИД Ирана подтвердил, что Зариф не примет участие в форуме в Давосе
Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 21 по 24 января. Как ожидается, в дискуссиях на форуме примут участие, в том числе, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, первый вице-премьер Китая Хань Чжен, а также президенты Армении, Азербайджана, Афганистана, Ирака, премьер-министры Иордании и Пакистана.
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Алексей ГончарукВладимир ЗеленскийШвейцарияУкраинаВсемирный экономический форум в ДавосеВ мире
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