Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета

КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук сообщил, что вместе с Зеленским посетит форум в Давосе 22-23 января.

"Зеленский 22 января поедет с рабочим визитом в Швейцарскую конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Программой визита предусмотрено выступление главы государства во время форума в Давосе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также запланирован ряд встреч Зеленского с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.