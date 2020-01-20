Источник сообщил о подготовке переговоров между Россией и Францией

ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Россия и Франция на ближайшее время готовят переговоры в формате "два плюс два" - глав МИД и Минобороны, соответствующие консультации уже проходят, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки.
Предыдущая встреча российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" состоялась в Москве 9 сентября прошлого года после семилетнего перерыва. Совет был создан в 2002 году и до октября 2012 года собирался на регулярной основе. Летом прошлого года президенты РФ и Франции договорились вернуться к этому формату совместной работы.
"Мы ведем консультации о новой встрече министров в продолжение того диалога, который был уже возобновлен в прошлом году", - сказал источник.
"Консультации проходят в эти дни",- добавил собеседник агентства.
По итогам прошлого заседания глава МИД РФ Сергей Лавров назвал формат "два плюс два" хорошей возможностью проанализировать ключевые проблемы современности как с дипломатического, так и военно-политического угла и, где это возможно, выходить на совместные или скоординированные шаги. По его словам, стороны наметили целый ряд направлений, по которым такое продвижение считают вполне возможным и необходимым.