Источник сообщил о подготовке переговоров между Россией и Францией

Предыдущая встреча российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" состоялась в Москве 9 сентября прошлого года после семилетнего перерыва. Совет был создан в 2002 году и до октября 2012 года собирался на регулярной основе. Летом прошлого года президенты РФ и Франции договорились вернуться к этому формату совместной работы.