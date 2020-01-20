Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T13:23+0300
https://ria.ru/20200120/1563628245.html
Источник сообщил о подготовке переговоров между Россией и Францией
https://cdn25.img.ria.ru/images/95196/06/951960626_0:938:2000:2063_1036x0_80_0_0_d00c8ecfc9d4208fde955486465f525b.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о подготовке переговоров между Россией и Францией

13:23 20.01.2020
673
© Fotolia / zest_marinaЧиновник
Чиновник
© Fotolia / zest_marina
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Россия и Франция на ближайшее время готовят переговоры в формате "два плюс два" - глав МИД и Минобороны, соответствующие консультации уже проходят, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки.
Предыдущая встреча российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" состоялась в Москве 9 сентября прошлого года после семилетнего перерыва. Совет был создан в 2002 году и до октября 2012 года собирался на регулярной основе. Летом прошлого года президенты РФ и Франции договорились вернуться к этому формату совместной работы.
"Мы ведем консультации о новой встрече министров в продолжение того диалога, который был уже возобновлен в прошлом году", - сказал источник.
"Консультации проходят в эти дни",- добавил собеседник агентства.
По итогам прошлого заседания глава МИД РФ Сергей Лавров назвал формат "два плюс два" хорошей возможностью проанализировать ключевые проблемы современности как с дипломатического, так и военно-политического угла и, где это возможно, выходить на совместные или скоординированные шаги. По его словам, стороны наметили целый ряд направлений, по которым такое продвижение считают вполне возможным и необходимым.
Брюно Ле Мэр
7 января, 14:37
Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией
1720001
Обсудить 0
Сергей ЛавровМИД РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ФранцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Источник: Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В Иране пригрозили выйти из ДНЯО
Минск
Минчанин, осквернивший памятник Пушкину, сам пришел в милицию
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии
В МИД выразили беспокойство из-за роста активности НАТО в Арктике
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назначил нового министра обороны Белоруссии
Юрий Чайка
Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост
Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
В СФ считают, что Иран хочет диктовать условия по вопросам вооружения
Поэт и музыкант, лидер рок-группы Аквариум Борис Гребенщиков во время концерта в Зеленом театре на ВДНХ
Индийская полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Маас сообщил, когда пройдет следующая конференция по Ливии
Стенд ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле анонсировали визит Путина в Вифлеем
Здание МИД Украины
МИД Украины рассчитывает на прогресс в установлении мира в 2020 году
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
Трамп останется президентом США после 2020 года, считают эксперты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
00:34Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
00:31На Украине опровергли информацию о запрете въезда автомобилей из ПМР
Лента новостейМолния