Суд не арестовал экс-главу курганского города, обвиняемого в хищении

ЧЕЛЯБИНСК, 20 янв – РИА Новости. Суд отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте на два месяца бывшего главы города Щучье Курганской области Владимира Тамахина, обвиняемого в присвоении и мошенничестве более чем на 1,7 миллиона рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по региону Олеся Гулькевич.
СУСК в конце прошлой недели информировало, что Тамахину предъявлено обвинение в двух преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) и частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, с 2016 по 2018 годы обвиняемый, являясь главой города Щучье, издал незаконные приказы о премировании себя, похитив более 700 тысяч рублей бюджетных средств. Также с 2017 по 2018 годы обвиняемый, действуя в соучастии с заинтересованным лицом, оформил фиктивные договоры об оказании услуг и последующей их оплате, похитив бюджетные деньги более чем на 1 миллион рублей, утверждает СК.
"Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в виде содержания под стражей на 2 месяца, но в удовлетворении ходатайства отказал", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что следователь позже изберет меру пресечения Тамахину.
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