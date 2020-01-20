Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T13:22+0300
https://ria.ru/20200120/1563628206.html
Суд не арестовал экс-главу курганского города, обвиняемого в хищении
https://cdn24.img.ria.ru/images/105111/91/1051119128_0:0:2816:1584_1036x0_80_0_0_67fd8205edf1c1a04fddebb3bd6ecbf4.jpg
РИА Новости

Суд не арестовал экс-главу курганского города, обвиняемого в хищении

13:22 20.01.2020
501
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Зал судебных заседаний. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 20 янв – РИА Новости. Суд отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте на два месяца бывшего главы города Щучье Курганской области Владимира Тамахина, обвиняемого в присвоении и мошенничестве более чем на 1,7 миллиона рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по региону Олеся Гулькевич.
СУСК в конце прошлой недели информировало, что Тамахину предъявлено обвинение в двух преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) и частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, с 2016 по 2018 годы обвиняемый, являясь главой города Щучье, издал незаконные приказы о премировании себя, похитив более 700 тысяч рублей бюджетных средств. Также с 2017 по 2018 годы обвиняемый, действуя в соучастии с заинтересованным лицом, оформил фиктивные договоры об оказании услуг и последующей их оплате, похитив бюджетные деньги более чем на 1 миллион рублей, утверждает СК.
Полицейский
14 января, 18:57
В Курганской области женщину заподозрили в хищении 2,5 миллиона рублей
"Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в виде содержания под стражей на 2 месяца, но в удовлетворении ходатайства отказал", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что следователь позже изберет меру пресечения Тамахину.
Статуи Фемиды
12 января, 14:13
В Курске директора интерната заподозрили в хищении денег у детей
030057
Обсудить 0
Следственный комитет РФРоссияКурганская областьПроисшествия
Рекомендуем
Заготовка новогодних елок
В России перед Новым годом незаконно вырубили около десяти тысяч елей
Сотрудник ДПС
Участник ДТП на Ямале, где погибли полицейские, был пьян
Статуи Фемиды
На судью в Кирове начали производство по делу о пьяном вождении
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
Эксперт заявил о необходимости проверки хостелов по всей стране
Дверь зала судебных заседаний
Суд вынес новый приговор по делу экс-заммэра Краснодара
Государственный регистрационный знак транспортного средства
Россияне смогут покупать "красивые" номера через портал госуслуг
Чиновник
Источник сообщил о подготовке переговоров между Россией и Францией
Сотрудник полиции
В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ с 170 потерпевшими
Юрий Чайка
Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост
Капельницы
Число госпитализированных с инфекцией в Дагестане выросло до 193
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков на заседании Басманного суда города Москвы
Мосгорсуд оставил в СИЗО Арашукова и его отца
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
Художественный руководитель театра Владимир Кехман
Суд изучит жалобу Кехмана на принудительное взыскание долга
Автомобиль Следственного комитета России
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
00:34Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
00:31На Украине опровергли информацию о запрете въезда автомобилей из ПМР
Лента новостейМолния