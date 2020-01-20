Суд не арестовал экс-главу курганского города, обвиняемого в хищении

СУСК в конце прошлой недели информировало, что Тамахину предъявлено обвинение в двух преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) и частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, с 2016 по 2018 годы обвиняемый, являясь главой города Щучье, издал незаконные приказы о премировании себя, похитив более 700 тысяч рублей бюджетных средств. Также с 2017 по 2018 годы обвиняемый, действуя в соучастии с заинтересованным лицом, оформил фиктивные договоры об оказании услуг и последующей их оплате, похитив бюджетные деньги более чем на 1 миллион рублей, утверждает СК.