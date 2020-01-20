Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T19:14+0300
https://ria.ru/20200120/1563628016.html
Эксперт заявил о необходимости проверки хостелов по всей стране
https://cdn25.img.ria.ru/images/156362/98/1563629849_0:73:3072:1801_1036x0_80_0_0_c742aaf929e667d09addeb706c2083a0.jpg
РИА Новости

Эксперт заявил о необходимости проверки хостелов по всей стране

13:19 20.01.2020 (обновлено: 19:14 20.01.2020)
246
© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкВ пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Гостиницы, подобные той, в которой погибли люди в Перми, есть по всей России, необходима их масштабная проверка, считает лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" произошел в ночь на 20 января. По последним данным минздрава, погибли пять человек, трое с ожогами госпитализированы, еще трое пострадавших отказались от госпитализации.
"Что касается Перми, то нужно разобраться в принципе, почему в подвальном помещении был хостел, кто дал разрешение. Ведь это запрещено. Необходимо установить конкретных виновных и привлечь к суровой ответственности. И самое главное – безотлагательно провести масштабную проверку хостелов не только в Перми, а вообще по всей стране", - сказал Цветков.
Автомобиль Следственного комитета РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек. 20 января 2020
Вчера, 11:19
УК рассказала о нарушениях в пермском отеле, где погибли пять человек
Он выразил убежденность, что подобные гостиницы есть и в других городах, а "местные власти закрывают глаза на прямое нарушение законодательства". "Если этого не сделать, то трагедии будут повторяться", - уверен эксперт.
Цветков также предложил ввести правило, по которому управляющая компания в течение трех дней обязана будет уведомлять прокуратуру, полицию и МЧС о наличии помещения, использование которого соответствует признакам хостела. "Так мы добьемся их выявления, и сразу три ведомства будут в курсе и смогут провести проверку", - сказал собеседник.
Другой опрошенный РИА Новости эксперт по вопросам тарифов и качества услуг ЖКХ Антон Колыхалов, отметил, что система отопления любого здания - это сложная инженерная система, за эксплуатацию которой отвечают разные люди и при входе в отопительный сезон подписывают определенные акты о ее готовности. "Прорывы случаются. Это может быть из-за неисправности, случайности, халатности. У нас пока слишком мало данных, чтобы делать выводы", - сказал он.
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми. Стоп-кадр видео
Вчера, 10:58
В Госдуме могут обсудить размещение отелей в подвалах после ЧП в Перми
710100
Обсудить 0
ЧП с прорывом трубы в пермском отелеРоссияПермьПроисшествия
Рекомендуем
Минск
Минчанин, осквернивший памятник Пушкину, сам пришел в милицию
Сотрудник ДПС
Участник ДТП на Ямале, где погибли полицейские, был пьян
Зал судебных заседаний
Суд не арестовал экс-главу курганского города, обвиняемого в хищении
Сотрудники правоохранительных органов РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
ОП возьмет на общественный контроль расследование трагедии в Перми
Заготовка новогодних елок
В России перед Новым годом незаконно вырубили около десяти тысяч елей
На ярмарке вакансий в Центре занятости населения в Казани
Минтруд сообщил о снижении числа официально безработных россиян
Чиновник
Источник сообщил о подготовке переговоров между Россией и Францией
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
Автомобиль Следственного комитета РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек. 20 января 2020
УК рассказала о нарушениях в пермском отеле, где погибли пять человек
Сотрудники правоохранительных органов РФ и медицинские работники у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
В Перми ввели режим ЧС после гибели пятерых человек в отеле
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми. Стоп-кадр видео
Спасатель посчитал трагедию в пермском отеле результатом халатности
Капельницы
Число госпитализированных с инфекцией в Дагестане выросло до 193
Американский певец Дэвид Олни
Американский певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии
В МИД выразили беспокойство из-за роста активности НАТО в Арктике
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В Иране пригрозили выйти из ДНЯО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
00:34Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
00:31На Украине опровергли информацию о запрете въезда автомобилей из ПМР
Лента новостейМолния