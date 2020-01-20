Эксперт заявил о необходимости проверки хостелов по всей стране

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Гостиницы, подобные той, в которой погибли люди в Перми, есть по всей России, необходима их масштабная проверка, считает лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" произошел в ночь на 20 января. По последним данным минздрава, погибли пять человек, трое с ожогами госпитализированы, еще трое пострадавших отказались от госпитализации.
"Что касается Перми, то нужно разобраться в принципе, почему в подвальном помещении был хостел, кто дал разрешение. Ведь это запрещено. Необходимо установить конкретных виновных и привлечь к суровой ответственности. И самое главное – безотлагательно провести масштабную проверку хостелов не только в Перми, а вообще по всей стране", - сказал Цветков.
Он выразил убежденность, что подобные гостиницы есть и в других городах, а "местные власти закрывают глаза на прямое нарушение законодательства". "Если этого не сделать, то трагедии будут повторяться", - уверен эксперт.
Цветков также предложил ввести правило, по которому управляющая компания в течение трех дней обязана будет уведомлять прокуратуру, полицию и МЧС о наличии помещения, использование которого соответствует признакам хостела. "Так мы добьемся их выявления, и сразу три ведомства будут в курсе и смогут провести проверку", - сказал собеседник.
Другой опрошенный РИА Новости эксперт по вопросам тарифов и качества услуг ЖКХ Антон Колыхалов, отметил, что система отопления любого здания - это сложная инженерная система, за эксплуатацию которой отвечают разные люди и при входе в отопительный сезон подписывают определенные акты о ее готовности. "Прорывы случаются. Это может быть из-за неисправности, случайности, халатности. У нас пока слишком мало данных, чтобы делать выводы", - сказал он.