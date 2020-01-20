В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ с 170 потерпевшими

"Расследование многоэпизодного уголовного дела длилось почти пять лет. Объем обвинительного заключения составил более 11 тысяч листов. Потерпевшими признаны не менее 170 человек. В настоящее время уголовное дело в отношении Георгия Углавы и десяти его подельников с обвинительным заключением направлено в прокуратуру для утверждения", — говорится в сообщении.