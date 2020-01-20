В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ с 170 потерпевшими

ЧИТА, 20 янв — РИА Новости. Управление МВД по Забайкальскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении главы преступного сообщества Георгия Углавы по прозвищу Тахи и его десяти подчиненных, потерпевшими признаны не менее 170 человек, сообщили в пресс-службе УМВД.
"Расследование многоэпизодного уголовного дела длилось почти пять лет. Объем обвинительного заключения составил более 11 тысяч листов. Потерпевшими признаны не менее 170 человек. В настоящее время уголовное дело в отношении Георгия Углавы и десяти его подельников с обвинительным заключением направлено в прокуратуру для утверждения", — говорится в сообщении.
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Согласно материалам дела, уроженец Грузии Георгий Углава в начале 2000-х годов договорился с другими криминальными авторитетами организовать в Забайкалье преступную сеть и получать долю за покровительство прочим преступникам. Группировка десять лет занималась вымогательствами, грабежами, разбойными нападениями и кражами в особо крупном размере. Всего в деле указано 164 преступления.
Углаву задержали в Москве в начале 2015 года, одновременно в Забайкалье проходило задержание его сообщников. Все фигуранты дела арестованы.