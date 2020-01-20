Число госпитализированных с инфекцией в Дагестане выросло до 193

ПЯТИГОРСК, 20 янв - РИА Новости. Число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Кизляре достигло 193 человек, из них 103 ребенка, сообщает администрация города.

В воскресенье прокуратура Дагестана сообщила, что более 300 человек обратились за медицинской помощью с 6 по 19 января с симптомами кишечной инфекции в Кизляре, а число госпитализированных достигло 164 человек.

"С 6 по 20 января в больницу госпитализировано 193 человека, из них 103 ребенка, еще 4 человека находятся в больницах Тарумовского района", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в городе продолжается гиперхлорирование воды. "Завершили прокладку новой водопроводной линии, где, предположительно, был зафиксирован очаг инфекции. Воду в эти дома пока продолжают подвозить в специальных машинах", - отмечается в сообщении.