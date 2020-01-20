Поисковики проведут работы в местах массовой гибели граждан в ВОВ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Поисковое движение России в рамках проекта "Без срока давности", посвящённого исследованиям преступлений нацизма против мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, планирует провести работы в 23 российских регионах в 2020 году, сообщила руководитель движения, председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева

Мемориальный проект посвящен исследованиям преступлений нацизма против мирных жителей, истории сожжённых деревень, поисковым работам в местах массовых захоронений, увековечиванию памяти жертв нацизма.

Как следует из ее доклада, поисковые работы планируется провести в 23 регионах РФ - Московской, Ленинградской, Новгородской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тульской областях, а также в Краснодарском, Ставропольском краях и другие.

В части архивно-исследовательского направления, сообщается в документе, участниками проекта планируется издание серии сборников документов "Без срока давности" в 23 томах о военных преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения. Сборник охватывает практически все оккупированные регионы в годы Великой Отечественной войны.