Поисковики проведут работы в местах массовой гибели граждан в ВОВ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Поисковое движение России в рамках проекта "Без срока давности", посвящённого исследованиям преступлений нацизма против мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, планирует провести работы в 23 российских регионах в 2020 году, сообщила руководитель движения, председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева.
Мемориальный проект посвящен исследованиям преступлений нацизма против мирных жителей, истории сожжённых деревень, поисковым работам в местах массовых захоронений, увековечиванию памяти жертв нацизма.
10 декабря 2019, 17:32Путин рассказал, как поисковики нашли место захоронения его брата
Как следует из ее доклада, поисковые работы планируется провести в 23 регионах РФ - Московской, Ленинградской, Новгородской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тульской областях, а также в Краснодарском, Ставропольском краях и другие.
В части архивно-исследовательского направления, сообщается в документе, участниками проекта планируется издание серии сборников документов "Без срока давности" в 23 томах о военных преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения. Сборник охватывает практически все оккупированные регионы в годы Великой Отечественной войны.
Кроме этого, в докладе говорится, что в просветительском направлении в 2010 году проектом планируется проведение выставок архивных документов и материалов о военных преступлениях нацистов и их пособников более чем в 70 субъектах РФ, конкурс школьных сочинений "Без срока давности", организованный министерством просвещения РФ, лекции-презентации данного проекта на форумах Росмолодежи, а также производство художественного фильма "Учености плоды" киностудии "Ленфильм" о периоде оккупации нацистами Псковской области.
3 декабря 2019, 05:55Поисковики установили красную звезду, погибшему в боях за озеро Хасан