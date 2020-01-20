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Поисковики проведут работы в местах массовой гибели граждан в ВОВ
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РИА Новости

Поисковики проведут работы в местах массовой гибели граждан в ВОВ

13:13 20.01.2020
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© Официальный сайт "Поискового движения России"Поисковики
Поисковики
© Официальный сайт "Поискового движения России"
Поисковики. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Поисковое движение России в рамках проекта "Без срока давности", посвящённого исследованиям преступлений нацизма против мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, планирует провести работы в 23 российских регионах в 2020 году, сообщила руководитель движения, председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева.
Мемориальный проект посвящен исследованиям преступлений нацизма против мирных жителей, истории сожжённых деревень, поисковым работам в местах массовых захоронений, увековечиванию памяти жертв нацизма.
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Как следует из ее доклада, поисковые работы планируется провести в 23 регионах РФ - Московской, Ленинградской, Новгородской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тульской областях, а также в Краснодарском, Ставропольском краях и другие.
В части архивно-исследовательского направления, сообщается в документе, участниками проекта планируется издание серии сборников документов "Без срока давности" в 23 томах о военных преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения. Сборник охватывает практически все оккупированные регионы в годы Великой Отечественной войны.
Кроме этого, в докладе говорится, что в просветительском направлении в 2010 году проектом планируется проведение выставок архивных документов и материалов о военных преступлениях нацистов и их пособников более чем в 70 субъектах РФ, конкурс школьных сочинений "Без срока давности", организованный министерством просвещения РФ, лекции-презентации данного проекта на форумах Росмолодежи, а также производство художественного фильма "Учености плоды" киностудии "Ленфильм" о периоде оккупации нацистами Псковской области.
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