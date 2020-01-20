Участник ДТП на Ямале, где погибли полицейские, был пьян

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 янв - РИА Новости. Водитель иномарки, которая столкнулась с полицейской машиной в Водитель иномарки, которая столкнулась с полицейской машиной в Ямало-Ненецком автономном округе , из-за чего погибли двое сотрудников МВД и мигрант, сел за руль пьяным, ему предъявлено обвинение, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Авария, по данным окружной полиции, произошла рано утром в субботу на трассе Сургут - Салехард в районе поселка Старый Надым. Местный житель за рулем Mazda выехал на встречную полосу, где иномарка столкнулась с полицейским автомобилем, в котором находились двое сотрудников отдела МВД по городу Губкинский и мигрант из ближнего зарубежья, которого они доставляли в центр временного содержания в Надыме для дальнейшего выдворения из страны.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух и более человек. По информации следственного управления, водитель и два пассажира Mazda после аварии были доставлены в больницу.

В понедельник в СУСК уточнили, что статью переквалифицировали, так как стало известно, что в момент аварии мужчина находился за рулем иномарки "в состоянии алкогольного опьянения".

"Следственным отделом по городу Надым... предъявлено обвинение водителю автомобиля, допустившему ДТП, в результате которого погибли два сотрудника полиции и гражданин, в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двоих и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, добавили в следственном управлении.