Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T13:10+0300
https://ria.ru/20200120/1563627337.html
Участник ДТП на Ямале, где погибли полицейские, был пьян
https://cdn23.img.ria.ru/images/154871/97/1548719710_101:406:3020:2048_1036x0_80_0_0_d7d82016db5311bc2526aa2aac504a6e.jpg
РИА Новости

Участник ДТП на Ямале, где погибли полицейские, был пьян

13:10 20.01.2020
1127
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник ДПС. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 янв - РИА Новости. Водитель иномарки, которая столкнулась с полицейской машиной в Ямало-Ненецком автономном округе, из-за чего погибли двое сотрудников МВД и мигрант, сел за руль пьяным, ему предъявлено обвинение, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Авария, по данным окружной полиции, произошла рано утром в субботу на трассе Сургут - Салехард в районе поселка Старый Надым. Местный житель за рулем Mazda выехал на встречную полосу, где иномарка столкнулась с полицейским автомобилем, в котором находились двое сотрудников отдела МВД по городу Губкинский и мигрант из ближнего зарубежья, которого они доставляли в центр временного содержания в Надыме для дальнейшего выдворения из страны.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух и более человек. По информации следственного управления, водитель и два пассажира Mazda после аварии были доставлены в больницу.
В понедельник в СУСК уточнили, что статью переквалифицировали, так как стало известно, что в момент аварии мужчина находился за рулем иномарки "в состоянии алкогольного опьянения".
Лобовое столкновение маршрутного такси, находящегося на остановке ПМК и легкового автомобиля в городском округе Сергиев-Посад. 19 января 2020
Вчера, 00:45
В Подмосковье один человек погиб, четыре пострадали в ДТП с маршруткой
"Следственным отделом по городу Надым... предъявлено обвинение водителю автомобиля, допустившему ДТП, в результате которого погибли два сотрудника полиции и гражданин, в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двоих и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, добавили в следственном управлении.
Ранее в региональном УМВД сообщали, что ведомство проводит служебную проверку в связи с инцидентом. По сведениям источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, погибший иностранец - гражданин Украины, которого подозревали в РФ в преступлении против личности.
111151
Обсудить 0
ЯмалСледственный комитет РФПроисшествия
Рекомендуем
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
Число погибших при прорыве трубы в отеле в Перми выросло до пяти
Сотрудники полиции в Армении
На теле погибшего экс-главы СНБ Армении не нашли следов насилия
Автомобиль полиции на дороге
В Москве женщина вымогала почти два миллиона рублей за "аборт"
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Местная жительница рассказала подробности аварии в пермском отеле
Сотрудник ДПС
Сотрудника ГИБДД подозревают в провоцировании ДТП под Петербургом
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В ЯНАО при столкновении двух легковушек погибли три человека
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Приморцу дали пожизненный срок за три убийства
Сотрудник полиции с собакой у входа на станцию Московского метрополитена
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Стенд ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Игорь Краснов
Путин внес кандидатуру замглавы СК на должность генпрокурора
Юрий Чайка
Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост
Автомобиль полиции на дороге
На Ямале драка в ночном клубе закончилась смертью мужчины
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
Сотрудник полиции
В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ с 170 потерпевшими
Автомобиль Следственного комитета России
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
00:34Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
00:31На Украине опровергли информацию о запрете въезда автомобилей из ПМР
Лента новостейМолния