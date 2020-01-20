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Конференция в Берлине дает хороший шанс для Ливии, считает Слуцкий
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РИА Новости

Конференция в Берлине дает хороший шанс для Ливии, считает Слуцкий

13:04 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Берлинская конференция дает хороший шанс для урегулирования и прекращения огня в Ливии, важно закрепить принцип военного невмешательства, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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"Берлинская конференция дает хороший шанс для урегулирования и прекращения огня в Ливии. Важно закрепление принципа военного невмешательства и главенствующей роли ООН в ливийском процессе. Для достижения таких результатов Россия приложила немало усилий", - написал Слуцкий в Twitter.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Конференция по Ливии в БерлинеЛеонид СлуцкийХалифа ХафтарГосдума РФЛивияБерлин (город)В мире
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