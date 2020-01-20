Конференция в Берлине дает хороший шанс для Ливии, считает Слуцкий

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Берлинская конференция дает хороший шанс для урегулирования и прекращения огня в Ливии, важно закрепить принцип военного невмешательства, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

"Берлинская конференция дает хороший шанс для урегулирования и прекращения огня в Ливии. Важно закрепление принципа военного невмешательства и главенствующей роли ООН в ливийском процессе. Для достижения таких результатов Россия приложила немало усилий", - написал Слуцкий в Twitter.