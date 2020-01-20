Трамп останется президентом США после 2020 года, считают эксперты

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские эксперты в сфере международных отношений полагают, что американский лидер Российские эксперты в сфере международных отношений полагают, что американский лидер Дональд Трамп с высокой вероятностью сохранит свои полномочия после ноябрьских президентских выборов в США , заявил в понедельник доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков.

"Наше предположение сейчас состоит в том, что Трамп сохранит президентские полномочия (после предстоящих выборов в 2020 году)", - сказал Безруков на пресс-конференции, посвящённой презентации ежегодного аналитического доклада "Международные угрозы-2020. Каждый сам за себя".

Как пояснил политолог, ключевых факторов, которые определяют расклад сил перед этими выборами, всего два: состояние американской экономики и консолидация внутри Демократической партии США.

"Если американская экономика продолжит нормально развиваться, если не будет глубокого кризиса, то демократам будет очень сложно забрать власть в свои руки - потому что большинство достаточно удовлетворено своим материальным положением", - утверждает Безруков.

С другой стороны, отмечает он, не менее важную роль играет способность самих демократов выработать какой-то консенсус внутри своей партии и выставить сильного кандидата. "Пока такого консенсуса мы не видим. Партия развалилась на три части, она не прошла "разбор полётов" после предыдущих выборов. По сути, все, что делается сейчас против Трампа, преследует единственную цель - хоть как-то консолидировать Демократическую партию, чтобы она попросту не развалилась", - заявил эксперт.

Таким образом, резюмировал он, при сценарии, в котором американская экономика продолжит уверенный рост, а демократы США не придут к какому-то консенсусу, победа последних на ближайших президентских выборах маловероятна.

"Мы посмотрели на сценарии, при которых проходит "линия разлома": например, если экономический кризис всё-таки будет, но демократы не мобилизуются. Или, например, если Демократическая партия консолидируется, но кризис не придёт. В таком случае наш расклад - 60%/40% в пользу республиканцев", - подытожил Безруков.